Un nouvel appui financier pour la réalisation d'études technico-économiques





LÉVIS, QC, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Un tout nouveau programme sera offert par La Financière agricole du Québec visant à offrir aux secteurs agricoles un appui financier pour la réalisation d'études portant sur des résultats technico-économiques. Ce programme s'inscrit étroitement dans la mission de notre organisation qui est de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Le Programme d'appui à la réalisation d'études technico-économiques entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019 et bénéficiera d'une enveloppe de 1 million de dollars sur 5 ans.

Les secteurs admissibles à l'aide financière sont ceux qui ne sont pas couverts par le Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) ou par la gestion de l'offre.

Les associations sectorielles peuvent obtenir une aide financière pouvant atteindre 90 000 dollars pour la réalisation d'une étude technico-économique dans leur sphère d'activité. Pour ce faire, elles doivent présenter une demande à La Financière agricole.

Afin d'améliorer leur gestion, les entrepreneurs doivent avoir accès à de l'information leur permettant de comparer leurs performances technico-économiques et financières avec les résultats obtenus par les entreprises de leur secteur. Cet exercice permet aux gestionnaires de réaliser un bon diagnostic des forces et faiblesses de leur entreprise agricole et ainsi de planifier les ajustements nécessaires.

Citations

« Le gouvernement encourage et soutient les entreprises d'ici. Elles ont besoin d'avoir accès à des données et des informations qui représentent bien leur réalité. Nous sommes fiers qu'elles puissent compter sur un appui financier. Ce programme bénéficiera d'une enveloppe de 1 million de dollars sur 5 ans. Nos entreprises doivent demeurer compétitives et nous les accompagnons dans cette voie. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« Les gestionnaires d'entreprises agricoles doivent pouvoir compter sur des références économiques fiables et représentatives de la réalité des entreprises de leur secteur. Ces études leur permettront d'établir des plans d'action en vertu des forces et faiblesses constatées. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

