TFI International fait l'acquisition d'Aulick Industries et de ShirAul, LLC





MONTRÉAL, 01 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (TSX: TFII; OTCQX: TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Aulick Industries (« Aulick ») et de sa société affiliée, ShirAul, LLC (« ShirAul »). Fondée en 1978 et établie à Scottsbluff, au Nebraska, Aulick offre des services de contrat de transport de granulats, sous-produits de bois, produits agricoles, betteraves, produits secs en vrac, sable de traction pour la voie ferrée et produits de qualité alimentaire. ShirAul conçoit et construit la remorque exclusive BulletMC, une remorque-citerne en aluminium avec système de déchargement par le fond pouvant transporter divers produits provenant d'une multitude de secteurs.



Forte d'un effectif de plus de 400 employés, Aulick exploite plus de 120 camions et 300 remorques (y compris plus de 180 remorques BulletMC) à partir de ses quatre terminaux au centre et à l'ouest des États-Unis. Combinée à la récente acquisition annoncée de Schilli Corporation, l'acquisition d'Aulick jette les bases d'une croissance future au sein des services spécialisés de transport de lots complets de TFI aux États-Unis, et renforce l'excellente position de l'entreprise au Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir Aulick et ShirAul au sein du groupe d'entreprises de TFI International, a déclaré Alain Bédard, président du conseil et président et chef de la direction de TFI International. La forte présence d'Aulick au centre et à l'ouest des États-Unis et l'expertise en matière de fabrication de remorques de ShirAul font de cette entité regroupée une acquisition logique sur le plan stratégique en vue d'atteindre nos objectifs de croissance en matière de services spécialisés de transport de lots complets aux États-Unis. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique et dernier kilomètre.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX: TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX: TFIFF). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site http://tfiintl.com/fr .

Renseignements :

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 16:05 et diffusé par :