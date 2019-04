Une délégation canadienne accompagnera la gouverneure générale lors de sa visite au Rwanda





OTTAWA, le 1er avril 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, effectuera une visite au Rwanda du 4 au 9 avril 2019.

Des parlementaires et des chefs de file canadiens dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de l'innovation, du développement, du commence et des arts s'emploieront à élargir les relations avec leurs homologues africains. Ces échanges contribueront à raffermir les liens du Canada avec le Rwanda.

DÉLÉGATION OFFICIELLE

Mme Lisa Stadelbauer

Haute-commissaire en République du Rwanda

M. Bob Bratina

Député fédéral (Hamilton Est?--?Stoney Creek)

Mme Brenda Shanahan

Députée fédérale (Châteauguay-Lacolle)

M. David Christopherson

Député fédéral (Hamilton-Centre)

M. Stewart Wheeler

Chef du Protocole du Canada

M. Marc-André Fredette

Directeur général, Direction de l'Afrique australe et de l'Est, Affaires mondiales Canada

DÉLÉGATION D'ACCOMPAGNEMENT

M. Éloge C. Butera

Conseiller principal en politiques auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, témoin honoraire de la Commission de vérité et réconciliation du Canada

M. Jean Lebel

Président, Centre de recherches pour le développement international

Dre Rachel Kiddell-Monroe

Directrice générale, See Change Initiative, et membre du conseil d'administration, Médecins Sans Frontières International

Mme Sandrine Murengerantwali

Fondatrice et présidente de la fondation Vivo Cuore

Dre Gina Ogilvie

Professeure, Faculté de médecine, Université de la Colombie-Britannique, et scientifique principale en santé publique, Centre de lutte contre les maladies de la Colombie-Britannique

M. Robert Summerby-Murray

Président et vice-chancelier de l'Université Saint Mary's et président du conseil d'administration, Bureau canadien de l'éducation internationale (BCEI)

M. Neil Turok

Directeur émérite, Institut Périmètre de physique théorique

Mme Wendy Watson-Wright

Présidente-directrice générale, Ocean Frontier Institute

Mme Shelly Whitman

Directrice générale, Initiative de Roméo Dallaire sur les enfants soldats

