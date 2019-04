Visite de la gouverneure générale au Rwanda





OTTAWA, le 1er avril 2019 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, effectuera une visite en République du Rwanda, du 4 au 9 avril 2019.

Dans le cadre de l'évènement Kwibuka25, 25e Commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, cette visite au Rwanda témoignera de l'engagement du Canada pour la prévention des génocides et des atrocités de masse ainsi que de son soutien aux processus de réconciliation. Il y aura notamment une discussion à l'Institut africain des sciences mathématiques (IASM-Rwanda), qui soulignera la volonté du Canada de promouvoir l'inclusion des jeunes et l'importance des sciences et des technologies. La gouverneure générale et les membres de la délégation se joindront à de jeunes Rwandais à l'occasion d'une activité organisée par Right To Play. Enfin, des activités avec des partenaires des délégués canadiens et des homologues rwandais viseront à renforcer la coopération de longue date entre le Canada et le Rwanda.

Son Excellence sera accompagnée d'une délégation composée d'éminents Canadiens. Les détails concernant la délégation seront communiqués à une date ultérieure.

Les heures correspondent au fuseau horaire local.

VISITE AU RWANDA

Kigali

Le vendredi 5 avril

17 h

Arrivée à Kigali

La gouverneure générale sera accueillie par des représentants rwandais et une garde d'honneur.

Aéroport international de Kigali

OUVERT AUX MÉDIAS

Kigali

Le samedi 6 avril



10 h 45

Visite au Mémorial du génocide de Kigali

La gouverneure générale et la délégation canadienne visiteront le Mémorial du génocide de Kigali. Son Excellence y déposera une couronne de fleurs au nom de la population du Canada et visitera le musée.

Le Mémorial du génocide de Kigali est le dernier lieu de repos de plus de 250 000 victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Par l'éducation et la promotion de la paix, il honore la mémoire de plus d'un million de Rwandais qui ont été tués en 1994. Pour en savoir plus, visitez www.kgm.rw (en anglais seulement).

Mémorial du génocide de Kigali

PHOTO OP - Lors du dépôt de la couronne de fleurs à l'arrivée de la gouverneure générale et durant la signature du livre d'or à la fin de la visite du musée

13 h

Déjeuner de travail avec des représentants d'organisations de la société civile

Son Excellence et la délégation canadienne rencontreront des représentants d'organisations de la société civile pour discuter de projets communs et de possibilités de collaboration.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

16 h 10

Right To Play

Son Excellence et la délégation canadienne se joindront à de jeunes participants à une initiative menée par l'organisme Right To Play (RTP).

RTP est une organisation mondiale qui protège, éduque et habilite les enfants à surmonter l'adversité par le jeu. En exploitant le jeu, l'une des forces les plus puissantes et les plus fondamentales dans la vie d'un enfant, RTP aide 1,9 million d'enfants chaque semaine à rester à l'école et ne pas avoir d'emploi, à prévenir les maladies mortelles comme le VIH et le paludisme et à se protéger de l'exploitation et des abus. Il s'agit d'une organisation mondiale de développement axée exclusivement sur l'utilisation du jeu pour transformer la vie des enfants et des jeunes touchés par la pauvreté, la guerre, la maladie et les inégalités. Pour en savoir plus, visitez https://righttoplay.ca/fr/.

Groupe scolaire Karama, Nyabugogo

OUVERT AUX MÉDIAS

19 h

Rencontre des Amis du Canada

À l'occasion de sa visite au Rwanda, Son Excellence rencontrera des gens qui se sont voués de façon constante et exceptionnelle à la promotion et au renforcement des relations entre le Canada et le Rwanda.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Kigali

Le dimanche 7 avril

10 h

Dépôt d'une couronne de fleurs et observation de l'allumage de la Flamme du souvenir

À l'occasion de l'évènement Kwibuka25, la gouverneure générale déposera une couronne de fleurs au nom de la population du Canada et observera l'allumage de la Flamme du souvenir par le président Kagame.

Cette année marque la 25e commémoration du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis. Kwibuka25 offre une occasion importante de souligner la mémoire des victimes, de préserver les preuves du génocide et d'éduquer la population sur son histoire. Pour en savoir plus, visitez www.kwibuka.rw (en anglais seulement).

Mémorial du génocide de Kigali

OUVERT AUX MÉDIAS

11 h

Cérémonie officielle de Kwibuka25

Son Excellence assistera à la cérémonie officielle marquant la 25e Commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. La cérémonie comportera des allocutions prononcées par des représentants officiels, ainsi que des témoignages et des prestations musicales.

Kwibuka signifie « se souvenir » en kinyarwanda, la langue nationale du Rwanda. Le terme décrit la commémoration annuelle du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis. La Commémoration débute le 7 avril chaque année. Pour en savoir plus, visitez www.kwibuka.rw (en anglais seulement).

Centre des congrès de Kigali

OUVERT AUX MÉDIAS

15 h

Marche du souvenir

Son Excellence et la délégation canadienne participeront à la Marche du souvenir.

Du Parlement jusqu'au stade Amahoro

OUVERT AUX MÉDIAS

18 h

Vigile nocturne

La gouverneure générale et la délégation canadienne participeront à la vigile nocturne. L'allumage de bougies, l'identification de témoins et de survivants, la lecture des noms des victimes et la composition de 25 messages d'espoir seront au programme de la soirée.

Stade Amahoro

OUVERT AUX MÉDIAS

Kigali

Le lundi 8 avril

10 h 15

Discussion avec des étudiants de l'Institut africain des sciences mathématiques (AIMS-Rwanda)

Après la visite du site, la gouverneure générale prononcera une brève allocution et participera à une période de questions avec les étudiants sur l'importance de l'éducation et de la science.

L'Institut africain des sciences mathématiques dirige la transformation socioéconomique de l'Afrique en offrant une formation innovatrice aux étudiants des cycles supérieurs, en favorisant les percées importantes et la recherche de pointe, en proposant une formation des enseignants sensible au genre et en menant des activités de rayonnement public. AIMS Rwanda, le sixième Centre d'excellence du réseau de l'AIMS, a ouvert ses portes en août 2016. Pour en savoir plus, visitez nexteinstein.org (en anglais seulement).

AIMS-Rwanda, Auditorium

OUVERT AUX MÉDIAS

