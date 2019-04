La ministre Danielle McCann annonce l'ajout de personnel dans trois CLSC de la région de l'Outaouais





VAL-DES-BOIS, QC, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa tournée de plusieurs établissements de santé et des services sociaux de la région de l'Outaouais, la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, en compagnie du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, monsieur Mathieu Lacombe, a profité de l'occasion pour annoncer l'ajout de personnel dans trois CLSC afin d'offrir encore davantage de soins et de services de proximité aux usagers.

Ainsi, lors de son passage au CLSC de Val-des-Bois, la ministre a annoncé qu'un poste d'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne serait ouvert et qu'un poste d'infirmière serait également ajouté. Un poste d'infirmière est également annoncé au CLSC de Chelsea, et un autre au CLSC de Low. L'ajout de personnel de soutien additionnel a également été annoncé, soit un poste d'agente administratif dans chacun des 3 CLSC mentionnés précédemment.

Citations :

« Les CLSC sont très importants pour la communauté, alors qu'ils fournissent un large éventail de soins et de services de la plus grande qualité aux usagers, à proximité de leur domicile. L'ajout de ces ressources additionnelles était très attendu; l'annonce d'aujourd'hui démontre que notre gouvernement est à l'écoute des besoins et des réalités propres à chaque région. Ce que je retiens de ma visite, c'est avant tout le grand dévouement des équipes, qui ont à coeur d'assurer les meilleurs services possibles aux usagers de l'Outaouais. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Avec cette annonce d'ajout de personnel, nous donnons à trois CLSC de la région les moyens de pouvoir encore mieux répondre aux besoins des gens, notamment les jeunes familles. C'est un véritable plaisir pour moi de faire visiter la région de l'Outaouais à la ministre et de lui permettre de rencontrer les équipes formidables qui oeuvrent dans les différentes installations, comme ici au CLSC de Val-des-Bois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais





Faits saillants :

Au cours de sa visite dans la région, la ministre McCann a visité des secteurs névralgiques des hôpitaux de Maniwaki et de Hull, le siège social du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS) ainsi que le CLSC de Val-des-Bois. La ministre est notamment allée à la rencontre de plusieurs élus, d'équipes de direction des établissements ainsi que du personnel oeuvrant directement auprès des usagers.

Ajoutons qu'une activité soulignant l'inauguration de la Maison des Collines, une nouvelle maison de soins palliatifs dans la région de l'Outaouais, aura lieu plus tard aujourd'hui en présence de la ministre. Les médias intéressés à la prise de photos pourront assister à l'activité, qui se déroule dès 17 h.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 15:00 et diffusé par :