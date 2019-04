Réseau LABS de Rouge, le média de premier choix pour s'adresser à des audiences d'âge légal!





TORONTO, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Rouge Media, chef de file en matière d'affichage statique et digital en Amérique du Nord, poursuit l'expansion agressive de son réseau LABS (Legal Audience Branding Solutions) en confirmant l'ajout de plus de 2000 établissements resto-bar qui se conforment aux diverses lois et règles encadrant la publicité sur les produits qui s'adressent à un public majeur et averti tels que le cannabis, le tabac, le vapotage et l'alcool. Ayant pour objectif de maximiser la visibilité de ce type, le réseau LABS génère désormais au-delà de 106 millions d'impressions publicitaires mensuellement.

David Perruzza, vice-président, Partenariats Stratégiques chez Rouge Media ne cache pas sa satisfaction quant à la croissance du réseau, duquel il est aussi le principal dirigeant : « Nous sommes excessivement motivés par notre expansion dans ce créneau. L'industrie du cannabis n'en est encore qu'à ses premiers pas et, tout en restant à l'affût des différents changements législatifs, on sent une effervescence qui nous force à demeurer proactifs afin d'accroître notre part de marché et consolider notre position en tant que leader dans l'industrie. »

Dans chacun de ses établissements LABS, Rouge Media offre aux annonceurs la possibilité de s'afficher sur divers produits digitaux, tel que des écrans numériques et des bornes de recharge avec écran, ou sur les murales statiques grand format qui ont fait la renommée de la compagnie. De la publicité mobile sur mesure, donnant accès à des données pertinentes sur les audiences et des données de géolocalisation, ainsi qu'un volet expérientiel sont offerts en complément à ceux qui veulent bonifier leur présence, se démarquer de leur concurrence et ultimement augmenter leurs ventes.

Rouge est la seule compagnie média qui a une équipe entièrement dédiée au service de cette clientèle spécifique. Notre expérience et expertise nous permettent de bien naviguer sur les différents changements législatifs, ce qui nous place dans une position optimale pour bien guider nos clients et ainsi leur permettre de rejoindre leur cible efficacement.

Rouge Media est une médiatique nord-américaine de premier plan qui propose des solutions médias et marketing à travers plus de 7 200 points de contact et plus de 4 000 sites. Parmi ces réseaux, citons Rouge Campus, est le leader des médias haut de gamme sur les campus nord-américains, Rouge Women, premier réseau du genre à atteindre le W18-54 dans les salons, un réseau très ciblé de Rouge Men et un réseau étendu de Rouge LABS dans un endroits réservés aux gens d'âge légal, offrant ensemble des solutions percutantes permettant aux marques d'atteindre leurs consommateurs.

