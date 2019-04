Aave annonce un programme de rétablissement pour les « accros à la crypto »





- Le centre de rééducation Crypto Harmony est situé près de Zoug, dans la Crypto Valley

ZOUG, Suisse, 1er avril 2019 /PRNewswire/ -- AAVE, une start-up de la fintech basée au Royaume-Uni, a dévoilé aujourd'hui son programme de réhabilitation visant à aider les personnes dépendantes de la crypto-monnaie.

Lors du pic enregistré sur le marché cryptographique l'an dernier, beaucoup de gens ont acheté de la monnaie numérique. Aujourd'hui, la plupart de ces personnes traversent une période difficile. Elles conservent leurs jetons dans l'espoir que le marché se rétablisse et que la valeur augmente. Après avoir constaté à quel point l'hiver sur le marché des crypto-monnaies avait nui à la santé mentale et même physique de nombreuses vies, Aave a décidé d'investir des ressources dans une solution d'aide pour la communauté : le programme Crypto Harmony.

« Nous sommes fiers de cette initiative et convaincus que nous pouvons changer les choses. Nous avons vu de nombreuses personnes abandonner leurs vies et souffrir sans le savoir. En tant que membre actif de la communauté crypto, nous ne pouvions pas rester sans rien faire. Nous avons donc décidé d'investir dans ce projet », a déclaré Stani Kulechov, PDG d'Aave.

Le programme a d'abord été annoncé il y a deux mois à des groupes limités de personnes, afin de le tester sur certains patients. Après avoir atteint les résultats escomptés et amélioré les installations dédiées, la société est maintenant prête à s'adresser au grand public et à aider toute la communauté. Le programme comprend 12 étapes et dure entre un et trois mois, en fonction du niveau de dépendance du patient.

« J'avais complètement perdu la tête. Un de mes amis m'a parlé de Crypto Harmony, et ma vie a changé. Ils m'ont aidé à sortir de ce cycle autodestructeur, et j'ai commencé à utiliser mes jetons de manière vraiment utile. Il est certain qu'à présent, j'en ai fini de les conserver. Je les dépense », a confié Pablo Candela, l'un des premiers patients du centre de Zoug.

Toute personne ayant besoin d'informations sur le programme Crypto Harmony peut consulter le site https://cryptoharmony.org/.

