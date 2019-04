Fibrenoire ajoute le service VMware SD-WAN par VeloCloud à son offre aux entreprises





MONTRÉAL, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Fibrenoire, filiale de Vidéotron, leader technologique et fournisseur de solutions de connectivité exclusivement dédiées aux entreprises, annonce aujourd'hui l'ajout de VMware SD-WAN par VeloCloud à son offre de services. La solution VMware SD-WAN permet aux entreprises de prendre en charge de façon sécurisée la croissance des applications dans le nuage et d'accroître la flexibilité de leur réseau, en plus de leur procurer une plus grande agilité dans l'implémentation et la configuration de succursales de réseau.

Avec la complexité grandissante des applications et la migration de leurs fonctions vers les technologies infonuagiques (cloud), VMware SD-WAN représente un atout pour les entreprises qui souhaitent pouvoir compter sur un réseau s'adaptant rapidement et efficacement à leurs besoins de connectivité, sans devoir faire de compromis sur la performance.

« Fibrenoire est fière de s'associer à VMware, véritable leader de la technologie SD-WAN, souligne Alexis Bourson, directeur général Ventes et marketing de Fibrenoire. Cette offre confirme notre engagement à accroître le rendement des entreprises en optimisant leurs infrastructures de télécommunications. »

VMware SD-WAN est une puissante plateforme de connectivité; elle combine les avantages économiques et la flexibilité d'un réseau superposé en temps réel à la vitesse de déploiement à grande échelle et l'automatisation des services infonuagiques. Avec VMware SD-WAN, les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs peuvent soutenir la croissance des applications dans le nuage, la flexibilité du réseau et la mise en oeuvre simplifiée de succursales, en plus d'optimiser l'accès aux centres de données et aux applications SaaS.

« Au-delà d'offrir une simple solution SD-WAN, comme plusieurs de nos compétiteurs le font, il nous importait d'en offrir une qui garantirait les meilleures performances pour nos clients, mentionne Cyrille Mertes, vice-président Technologies de Fibrenoire. Notre côté résolument geek oblige, nous avons testé une multitude de solutions avant d'en venir à la conclusion que VMware SD-WAN par VeloCloud est de loin supérieure aux autres sur le marché. »

Cette solution offre de meilleures performances applicatives grâce à sa fonctionnalité DMPO (Dynamic Multi-Path Optimization), qui se distingue par trois fonctions principales : une surveillance continue de la connexion, un balancement dynamique des applications par paquet et une correction à la demande.

« Plusieurs solutions SD-WAN tentent d'offrir l'une de ces trois fonctions, alors que VMware SD-WAN offre les trois en même temps », ajoute monsieur Mertes.

« VMware est heureuse de s'associer à Fibrenoire, souligne Sasha Emmerling, directrice principale du marketing de VMware, VeloCloud. VMware SD-WAN par VeloCloud fournit aux clients de Fibrenoire une solution SD-WAN de pointe pour l'automatisation, l'amélioration des performances applicatives, de la fiabilité et de la sécurité, et une meilleure gestion des ressources réseau disponibles. »

Enfin, VMware SD-WAN par VeloCloud permet une visibilité de la performance applicative du réseau et donne accès à des graphiques d'utilisation permettant aux services de TI des entreprises d'avoir un aperçu de l'utilisation de la bande passante de chaque application, des systèmes d'opération utilisés sur le réseau et de plusieurs données pouvant être utilisées pour surveiller et optimiser des réseaux de toutes tailles.

À propos de Fibrenoire

Fibrenoire se spécialise exclusivement dans les services de connectivité par fibre optique pour les entreprises du Québec et de l'Ontario. L'entreprise déploie et exploite son propre réseau de plus de 45 000 km de fibre optique dans les régions métropolitaines de Montréal, Ottawa, Toronto et Québec. En plus de son implication exclusive dans les solutions pour entreprises, Fibrenoire offre une approche d'ingénierie conseil, de la livraison du projet à un soutien technique 24 heures par jour, 7 jours par semaine, ainsi qu'un accès à la surveillance du réseau à partir du Centre d'opération réseau (COR). Fibrenoire est également certifiée MEF CE 2.0 et compte parmi ses 3131 clients de nombreux transporteurs, centres de données et fournisseurs de services Internet internationaux. Elle emploie plus de 120 personnes et son siège social est situé à Montréal (Québec). Pour plus d'information sur les solutions et services offerts par Fibrenoire, visitez son site Web à l'adresse www.fibrenoire.ca .

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive illico et à son réseau à large bande lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès Internet haute vitesse par modem câble et la télévision en mode numérique. Au 31 décembre 2018, Vidéotron comptait 1 597 300 clients à son service de télédistribution. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le nombre de ses abonnés s'élevait à 420 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 704 500 clients à ses services par modem câble au 31 décembre 2018. À cette date, Vidéotron avait activé 1 153 800 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 113 900 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une quatorzième année consécutive, le prestigieux titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois, selon un sondage Léger.

