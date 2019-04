18 000 $ pour soutenir la Clinique Droits Devant





QUÉBEC, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, est heureuse d'accorder une subvention de 18 000 $ à la Clinique Droits Devant afin de la soutenir dans sa mission.

La Clinique offre un service d'aide et d'accompagnement aux personnes en situation d'itinérance aux prises avec des problématiques liées aux procédures pénale et criminelle. Par son action, elle contribue à régulariser leur dossier judiciaire dans une optique de réhabilitation ou de réinsertion sociale. La Clinique offre également des formations aux intervenants du milieu et organise des activités de sensibilisation destinées à l'ensemble des acteurs judiciaires.

Cette subvention est accordée dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023. La réalisation des 43 mesures du Plan, dont certaines favorisent une justice plus humaine, contribuera à l'atteinte de l'objectif de sortir 100 000 personnes de la pauvreté d'ici 2023.

Citations

« Tout moyen visant à adapter le processus judiciaire aux besoins de personnes vulnérables, notamment celles vivant en situation d'itinérance, favorise l'accès à notre système de justice. Nous sommes fiers de soutenir la Clinique Droits Devant qui, par ses services, favorise l'inclusion sociale des personnes judiciarisées en situation de pauvreté. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

« Notre gouvernement souhaite que toutes les Québécoises et tous les Québécois puissent sentir qu'ils ont leur place au sein de notre société et qu'ils peuvent y contribuer à leur façon. La Clinique Droits Devant participe à l'atteinte de cet objectif et je suis très heureux que nous la soutenions. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Cette subvention va favoriser le déploiement de ressources partout à travers le Québec, ce qui est l'un de nos grands objectifs. Nous sommes heureux de voir le ministère de la Justice s'allier au milieu communautaire pour offrir des mesures de rechange au milieu judiciaire, et de pouvoir partager notre expertise dans ce domaine, dont l'importance a été maintes fois démontrée.

Bernard St-Jacques, directeur général de la Clinique Droits Devant

Liens connexes

Clinique Droits Devant : http://www.cliniquedroitsdevant.org/wordpress/

Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 : https://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp

SOURCE Ministère de la Justice

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 13:14 et diffusé par :