Déclaration de l'honorable Dominic LeBlanc au sujet du 20e anniversaire de la création du Nunavut





OTTAWA, le 1er avril 2019 /CNW/ - Le ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, l'honorable Dominic Leblanc, a publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a 20 ans aujourd'hui, le territoire du Nunavut était créé. Ce territoire, le plus au nord du pays, couvre plus d'un cinquième de la masse terrestre du Canada et sa création a comblé le désir de longue date que manifestaient les Inuits de l'est de l'Arctique d'avoir une gestion accrue de leurs terres et de leur avenir.

La grande beauté et l'immense potentiel économique du Nord sont largement reconnus. En investissant dans le Nord et ses habitants, nous pouvons aider les Nunavummiuts à tirer profit des occasions et à améliorer la qualité de vie dans le vaste paysage nordique.

La formation du territoire du Nunavut fut la première modification majeure apportée à la carte du Canada depuis l'intégration de la province de Terre?Neuve?et?Labrador en 1949. À titre de 25e gouverneur général du Canada, mon père a eu l'honneur d'émettre la proclamation royale qui a donné naissance au Nunavut en 1999. Je me souviens qu'il me disait à quel point il était fier d'avoir participé à cet événement historique.

En 2017, l'écusson du Nunavut, une partie des armoiries du territoire conçue par l'artiste inuit Andrew Qappikwere ainsi que l'emblème floral du territoire ont été ajoutés à la flamme du centenaire. Cet ajout important complétait le monument emblématique de la Colline du Parlement, lorsqu'il a été rallumé dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.

Aujourd'hui, en cet anniversaire important, nous célébrons la contribution inestimable qu'ont apportée les Nunavummiuts au développement social, culturel et économique de notre pays, et nous nous réjouissons à la perspective d'un avenir radieux. »

