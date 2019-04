La Monnaie royale canadienne annonce le lancement de nouvelles pièces d'investissement Feuille d'érable en creux et la plus récente émission de sa populaire série de pièces « Cris d'animaux sauvages » en or pur à 99,999 %





OTTAWA, le 1er avril 2019 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne propose trois captivantes nouvelles pièces aux investisseurs en métaux précieux à la recherche de pièces d'investissement qui se distinguent par leur pureté, leurs caractéristiques de sécurité et leurs motifs novateurs. Parmi celles-ci figurent les pièces d'investissement bi-incuses Feuille d'érable en or et Feuille d'érable en argent. La toute nouvelle pièce d'investissement en or pur à 99,999 % de la série « Cris d'animaux sauvages » de la Monnaie met l'orignal en vedette. Elle pourra être commandée à compter du 2 avril 2019, lorsque la Monnaie commencera à expédier la pièce à ses distributeurs officiels de produits d'investissement.

Pour marquer le 40e anniversaire de l'une des pièces d'investissement en or les plus prisées au monde, la Monnaie a conçu la toute première version bi-incuse de son emblématique Feuille d'érable en or (FÉO) : le motif de la célèbre feuille d'érable à sucre au revers et l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II à l'avers y sont frappés en creux. La pièce d'investissement Feuille d'érable en argent (FÉA) millésimée 2019 donne elle aussi cette fascinante perspective.

La FÉO et la FÉA présentent toutes deux un fini intégrant un éventail de lignes radiales minutieusement gravées, et au revers, une marque de sécurité microgravée en forme de feuille d'érable dans laquelle est inscrit le nombre « 19 », année d'émission de la pièce. De plus, les deux pièces sont dotées de la technologie anti-contrefaçon ADN exclusive de la Monnaie; la FÉA comporte aussi le procédé VIGIMONNAIEMC Surface protégée, spécialement créé pour les pièces en argent.

Millésimée 2019, la pièce consacrée à l'orignal est le plus récent ajout à notre série de produits d'investissement en or pur à 99,999 % « Cris d'animaux sauvages ». Sa valeur nominale de 200 $ est la plus élevée de toutes les pièces d'investissement de une once en or ayant cours légal. Le motif gravé au revers est l'oeuvre de l'artiste canadien Pierre Leduc, qui illustre un majestueux orignal mâle dont le cri, reconnaissable entre tous, est évoqué par les lignes courbes en arrière-plan. Cette pièce d'investissement en or est présentée dans un magnifique emballage en format de poche renfermant un certificat de pureté signé par l'essayeur en chef de la Monnaie.

Des images et des animations de cette nouvelle pièce sont consultables ici.

Conformément au modèle de distribution privilégié par les principaux émetteurs de produits d'investissement du monde, la Monnaie ne vend pas ses produits d'investissement directement au public. Nous invitons les acheteurs désireux de se procurer les nouvelles pièces d'investissement à communiquer avec un marchand de produits d'investissement digne de confiance.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour vous renseigner davantage sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

