La gouverneure générale du Canada se rendra au Rwanda





OTTAWA, le 1er avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, se rendra au Rwanda du 4 au 9 avril 2019.

À l'invitation du président du Rwanda, Paul Kagame, la gouverneure générale assistera à la cérémonie de commémoration du 25e anniversaire du génocide contre les Tutsis. Lors d'une cérémonie officielle, elle déposera une couronne pour rendre hommage aux plus de 800 000 victimes, dont des Tutsis, des Hutus modérés et d'autres.

Le Canada reconnaît la contribution des membres de la mission des Nations Unies pour appuyer la paix au Rwanda, notamment les Casques bleus canadiens et le général Roméo Dallaire, qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres et protéger ceux qui fuyaient le génocide. Nous demeurons déterminés à travailler avec nos partenaires pour promouvoir les droits de la personne à travers le monde et veiller à ce que de telles atrocités ne se reproduisent jamais.

Durant sa visite, la gouverneure générale se rendra également à l'Institut africain des sciences mathématiques. Elle soulignera l'importance de promouvoir les carrières dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques pour les jeunes. De cette façon, nous pouvons aider les jeunes à se préparer aux emplois d'aujourd'hui et de demain.

« Le Canada et le Rwanda entretiennent une relation solide, fondée sur notre engagement à faire avancer l'égalité des sexes, à protéger l'environnement et à maintenir la paix. La visite de la gouverneure générale permettra de resserrer nos liens d'amitié, tout en soulignant les valeurs et les objectifs que nous partageons. La gouverneure générale représentera tous les Canadiens lorsqu'elle déposera une couronne pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie ainsi qu'à ceux dont la vie a changé à jamais lors du génocide perpétré contre les Tutsis. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il s'agira de la seconde visite de Son Excellence en Afrique, qui fera suite à celle au Burkina Faso , en Côte d'Ivoire et au Nigéria en octobre 2018.

, en Côte d'Ivoire et au Nigéria en octobre 2018. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2018, le premier ministre Trudeau et le président Kagame du Rwanda ont dirigé une table ronde avec d'autres dirigeants étrangers sur la façon d'aider à créer plus d'emplois de qualité et de nouvelles opportunités pour les jeunes de partout en Afrique.

l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2018, le premier ministre Trudeau et le président Kagame du ont dirigé une table ronde avec d'autres dirigeants étrangers sur la façon d'aider à créer plus d'emplois de qualité et de nouvelles opportunités pour les jeunes de partout en Afrique. Le Canada et le Rwanda collaborent dans une vaste gamme de secteurs, dont le commerce et l'investissement, les changements climatiques, le maintien de la paix et la coopération au sein d'organisations multilatérales, comme le Commonwealth, les Nations Unies et la Francophonie.

et le collaborent dans une vaste gamme de secteurs, dont le commerce et l'investissement, les changements climatiques, le maintien de la paix et la coopération au sein d'organisations multilatérales, comme le Commonwealth, les Nations Unies et la Francophonie. Plus tôt cette année, le Canada a réuni plusieurs partenaires internationaux en vue d'élaborer des nouvelles lignes directrices pour mettre en oeuvre les Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats, auxquels 79 pays du monde, dont le Rwanda , adhèrent maintenant.

sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats, auxquels 79 pays du monde, dont le , adhèrent maintenant. En 2015, les Principes de Kigali ont été adoptés comme un ensemble d'engagements sur la manière de mieux protéger les civils dans les opérations de maintien de la paix. Le Canada a souscrit aux Principes de Kigali en 2016.

