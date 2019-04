Dynacor réalise un résultat net de 4,8 M$ US en 2018 en augmentation de 26%





MONTRÉAL, 01 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d'or Dynacor Inc. (TSX: DNG) (OTC: DNGDF) (Dynacor ou la Société) qui exerce des activités de traitement de minerai d'or et d'argent et détient des projets d'exploration minière au Pérou vient de déposer ses états financiers consolidés audités et son rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.



Ces documents ont été déposés électroniquement sur SEDAR au www.sedar.com et sont accessibles sur le site Web de la Société au www.dynacor.com .

(Tous les montants dans ce communiqué sont en million de dollars américains, à moins d'indication contraire. Le résultat par action et les flux monétaires par action sont en dollars américains. Les montants de % de variation ont été calculés à partir des chiffres arrondis.)

Les résultats financiers 2018 reflètent la huitième année consécutive de profits pour la Société qui a enregistré un résultat net de 4,8 M$ (0,12 $ par action) en augmentation de 26,3% comparativement à 2017.

Faits saillants 2018

Opérationnels

Production record de 81 314 onces d'or en 2018, une augmentation de 1,8% comparativement à 2017 (79 897 onces) ;

En 2018, l'usine Veta Dorada a traité un total de 91 512 tonnes de minerai comparé à 76 918 en 2017, soit une augmentation significative de 19,0%.

Financiers

Ventes de 104,7 M$ en 2018, une augmentation de 2.9% comparativement à 2017 ;

Marge brute d'opération de 13,2 M$ (12,6%) en 2018, une diminution de 1,5% comparativement à 2017 ;

Résultat net de 4,8 M$ (0,12 $ par action) en 2018, une augmentation de 26,3% comparativement à 2017 ;

BAIIA ( 1 ) de 10,5 M$, une diminution de 6,2% comparativement à 2017 ;

de 10,5 M$, une diminution de 6,2% comparativement à 2017 ; Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement de 8,4 M$ (0,21 $ par action) ( 2 ) une diminution de 3,4% comparativement à 2017 ;

une diminution de 3,4% comparativement à 2017 ; En T2-2018, la Société a mis en place un programme de rachat d'actions dans le cadre d'une offre publique de rachat.

En T3-2018, la Société a déclaré le premier paiement de dividende en espèces à ses actionnaires.

(1) BAIIA ''Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement'' est une mesure du rendement non conforme aux IFRS. Il est cependant possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette mesure comme indicateur de trésorerie généré par ces opérations et permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec d'autres en éliminant l'effet de différentes bases d'actifs, l'effet dû aux structures d'impôt et l'effet des différentes structures de capital

(2) Les flux de trésorerie des activités opérationnelles par action sont est une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est cependant possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information, qui peut également être utile aux investisseurs comme élément comparatif vis-à-vis le prix de l'action sur le marché.

Aperçu 2018

2018 a été une année solide pour Dynacor qui a continué à renforcer sa position financière en atteignant un nouveau niveau record de production.

Néanmoins la production d'or 2018 est en dessous des prévisions annuelles qui se situaient entre 90 000 et 94 000 onces et qui avaient été ajustées à 82 000 au début du quatrième trimestre de 2018. La diminution est principalement imputable à une plus faible teneur du minerai acheté durant l'année.

Résultats des opérations

Principales données financières

Exercices clos le 31 décembre

(en 000 $) 2018 2017



Ventes 104 650



101 695 Coût des ventes (91 484 ) (88 282 ) Marge brute d'opération 13 166 13 413 Frais généraux et d'administration (4 718 ) (3 867 ) Frais de transition, entretien et autres - (1 118 ) Résultat opérationnel 8 448 8 428 Résultat avant impôts 7 935 6 763 Résultat net et global 4 821 3 841 Résultat par action De base $ 0,12 $ 0,10 Dilué $ 0,12 $ 0,10

Les ventes totales 2018 se sont élevées à 104,7 M$ comparées à 101,7 M$ en 2017. Cette augmentation de 3,0 M$ s'explique par une augmentation du prix de l'or (1,1 M$) et à une augmentation des onces vendues (1,9 M$).

En 2018, les frais généraux et d'administration comprennent des éléments spécifiques dont une provision pour dépréciation des créances clients et autres créances de 0,3 M$ sans impact sur la trésorerie.

Les frais de transition, entretien et autres en 2017 étaient liés à la fermeture de l'usine Huanca Metalex et étaient principalement constituée d'une charge de dépréciation.

Conciliation du résultat global

au BAIIA(1)

Exercices clos le 31 décembre (en 000 $) 2018 2017

Résultat net et global 4 821



3 841 Impôts sur les résultats 3 113 2 922 Frais financiers 196 1 330 Amortissement 2 410 2 866 Perte sur radiation d'actif d'exploration et d'évaluation 7 270 BAIIA(1) 10 547 11 229

Résultats T4-2018

Au cours de la période de trois mois close le 31 décembre 2018, la Société a enregistré un résultat net de 1,3 M$ (0,03 $ par action) comparativement à 1,4 M$ (0,04 $ par action) pour la période comparative de 2017.

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, d'investissement et de financement et Liquidités

Activités opérationnelles

Au cours de l'exercice, les flux générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 12,7 M$ (0,32 $ par action) comparé à 7,4 M$ (0,19 $ par action) en 2017. Les flux générés par les activités opérationnelles avant les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevés à 8,4 M $ (0,21 $ par action comparé à 8,7 M$ (0,22 $ par action) en 2017.

Activités d'investissement

Au cours de l'exercice, la Société a investi 1,4 M$ (0,7 M$ en 2017) pour l'acquisition d'immobilisations corporelles pour l'usine Veta Dorada de Chala et du matériel roulant.

Les additions d'actifs au titre de la prospection et de l'évaluation se sont chiffrées à 1,0 M $ (0,6 M $ en 2017) et ont consisté en la réalisation de l'étude de géophysique, l'analyse des résultats et la détermination des cibles de forage pour la campagne prévue à Tumipampa.

Activités de financement

Durant l'année, la Société a déclaré son premier dividende trimestriel au montant de 0,01 CA$ par action qui a été payé en octobre pour un total de 0,3 M$ (0,4 M CA$). Un deuxième dividende a été déclaré en novembre 2018 et payé en début 2019.

En 2018, la Société a mis en place un programme d'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités. Un total de 446 367 actions ont été ainsi rachetées en 2018 pour un montant de 0,6 M$ (0,7 M CA$).

De plus, au cours de l'année, un total de 1 143 750 options sur actions a été exercé pour une considération de 0,5 M$ (0,7 M CA$).

Les paiements liés aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations se sont élevés à 0,6 M$ en 2018 et 2017. Ils sont relatifs au démantèlement de l'usine de Huanca et la remise en état du site complétés en 2018.

Les autres activités de financement comprennent le remboursement d'obligations aux termes de contrats de location-financement pour un total de 0,3 M$.

Liquidités

Au 31 décembre 2018, la Société avait un fonds de roulement de 19,7 M$ dont 13,9 M$ en encaisse comparativement à 16,0 M$ dont 4,8 M$ en encaisse au 31 décembre 2017.

Perspectives 2019

Activités de traitement de minerais

Les prévisions de production de Dynacor en 2019 reflètent la stabilité de la production avec une cible haussée, sur la base de la teneur moyenne du minerai acheté au cours des deux dernières années, à entre 82 000 et 92 000 onces, par rapport à la production de 81 314 onces en 2018.

Au quatrième trimestre 2018, l'usine de Veta Dorada au Pérou a fonctionné à 94 % de sa capacité totale (88% en 2018). Des niveaux de production stables et l'amélioration continue des processus de l'usine contribueront à la réduction des coûts d'opération et devraient avoir un impact positif sur les flux de trésorerie générés par les opérations.

Activités d'exploration

Les récents changements réglementaires ont engendré des délais pour les projets d'exploration au Pérou. La Société est toujours en attente du nouveau permis d'exploration qui a été demandé au cours du premier trimestre de 2018. L'obtention de ce permis permettra à Dynacor de commencer la campagne de forage dans la zone du disséminé de la propriété de Tumipampa.

Campagne de forage prévue

La première phase de douze (12) trous pour un total de 4 200 mètres au total :



Cibles de priorité 1 : 2 700 m (8 trous)

Cibles de priorité 2 : 1 500 m (4 trous)

Profil de Dynacor

Dynacor est une société payant des dividendes et ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai acheté auprès de mineurs artisanaux. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience. En 2018, la Société a produit 81 314 onces d'or, soit un record annuel et une augmentation de 1.8% par rapport à 2017 (79 897 onces).

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère «PX impact». Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX impact. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

