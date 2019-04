MSH International stimule son expansion mondiale au moyen de nouveaux produits et services d'assurance santé et d'assurance voyage





TORONTO, le 29 mars 2019 /CNW/ - MSH International (Amériques) a annoncé aujourd'hui qu'elle accélère son expansion et ses services à l'international en vue de répondre à la demande croissante liée à sa gamme complète de produits d'assurance santé à l'échelle mondiale. S'ajoutant aux excellents produits et services de l'entreprise, une nouvelle offre répond aux besoins ponctuels des voyageurs d'agrément et d'affaires et comprend :

LivExpat , une nouvelle génération de régimes d'assurance santé internationaux souples et économiques;

, une nouvelle génération de régimes d'assurance santé internationaux souples et économiques; MSH Navigator , une application mobile dotée de capacités de géolocalisation, d'alertes de sécurité, de guides de voyage et de guides urbains, d'une communication bidirectionnelle et d'un accès à des réseaux d'urgence et de fournisseurs au moyen d'un simple toucher;

, une application mobile dotée de capacités de géolocalisation, d'alertes de sécurité, de guides de voyage et de guides urbains, d'une communication bidirectionnelle et d'un accès à des réseaux d'urgence et de fournisseurs au moyen d'un simple toucher; MSH ASSISTANCE, une offre complète de produits assortis d'une aide médicale multilingue accessible en tout temps, d'un service d'évacuation d'urgence, de rapatriement et de gestion du risque destinés aux voyageurs partout dans le monde.

Issue d'une fusion survenue en 2017 entre MSH International et Ingle International, un fournisseur mondial de solutions d'assurance pour les voyageurs, les étudiants et les expatriés depuis 1946, MSH International continue de connaître une croissance rapide à l'échelle internationale. En plus de l'innovation continue en matière de produits, de ses installations sur mesure, de ses capacités mondiales, ainsi que de ses portails Web et mobiles de ventes et d'information personnalisés pour les distributeurs et les clients, MSH International offre d'importants avantages à ses partenaires d'affaires et clients assurés partout dans le monde. Son personnel supplémentaire et ses nouveaux bureaux au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni servent de complément à ses capacités en tant que guichet unique pour les besoins de sa clientèle, qu'il s'agisse de produits entièrement assurés, d'administration par un tiers ou d'assistance voyage.

À la suite de l'expansion de ses solutions internationales en matière de soins de santé pour les organisations mobiles à l'échelle mondiale aux États-Unis, au Mexique et dans le marché de l'Amérique latine, les capacités de l'entreprise comprennent également ce qui suit :

une aide en cas d'urgence en tout temps et en tout lieu;

des produits d'assurance offerts partout dans le monde à ceux qui voyagent vers n'importe quelle destination ou à partir de n'importe quelle destination;

une expansion de ses activités à Dubaï, en Arabie Saoudite, en Allemagne et en France ;

; des solutions technologiques à la fine pointe, ainsi qu'une couverture mondiale;

des réseaux d'agents et de partenaires en pleine croissance partout dans le monde;

des solutions de voyage conçues pour les étudiants étrangers, les expatriés et les voyageurs partout dans le monde et ceux qui présentent des risques spéciaux.

MSH International (Amériques) continuera d'offrir et d'élaborer des produits qui procurent aux voyageurs la souplesse, la valeur et la tranquillité d'esprit qu'ils souhaitent obtenir, peu importe leur destination.

MSH International (Amérique) comprend StudyInsured, Ingle International et Intrepid 24/7. Il s'agit de filiales de SIACI SAINT HONORE, un chef de file mondial dans la conception et la gestion de solutions internationales d'assurance pour les soins de santé, d'assurance vie et d'assurance invalidité destinées aux personnes mobiles à l'échelle mondiale. Ses services sont conçus pour les employés des multinationales, des microentreprises, des petites et moyennes entreprises, pour les travailleurs d'organisations internationales, les expatriés et les individus fortunés locaux qui ont besoin d'une couverture internationale. Grâce à sa structure décentralisée, comportant quatre sièges sociaux régionaux à Toronto, Paris, Dubaï et Shanghai et 18 bureaux de service répartis partout dans le monde, MSH International offre une aide en tout temps à 2 000 clients commerciaux et à plus de 400 000 membres assurés dans près de 200 pays.

