Le Musée national d'art occidental de Tokyo, qui célèbre son 60e anniversaire, exposera des « Nymphéas » de Monet, longtemps disparues, pour la 1re fois depuis leur restauration

TOKYO, 1er avril 2019 /CNW/ - Le Musée national d'art occidental de Tokyo a deux importantes particularités. D'abord, il présente la meilleure collection d'oeuvres d'art occidental en Asie, permettant aux visiteurs de retracer l'histoire de l'art occidental depuis la fin de la période médiévale jusqu'au début du 20e siècle. Puis, le bâtiment principal du musée, conçu par Le Corbusier, architecte de renommée mondiale, est un site inscrit au patrimoine culturel mondial.

Le musée présente une série d'expositions ayant pour thème sa philosophie de base pour 2019, laquelle marque le 60e anniversaire de sa fondation. Succédant à l'exposition en cours « Le Corbusier et l'ère du purisme », le musée présentera une exposition intitulée « LA COLLECTION MATSUKATA : Une odyssée de cent ans » à compter de juin. On y exposera les collections d'ouvrages du musée produits par Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Auguste Rodin, et d'autres chefs d'oeuvre, tous recueillis par l'homme d'affaires Kojiro Matsukata. Pendant l'exposition, le musée exposera « Water-Lilies, Reflections of Weeping Willows » de Monet, longtemps disparue avant d'être retrouvée en France en 2016 puis donnée au musée par la suite, pour la première fois au monde après avoir subi une restauration.

Matsukata a recueilli un très grand nombre d'oeuvres d'art, dont des « Nymphéas » à Londres et à Paris sur une période de 10 ans à compter de 1916, dans le but d'établir un musée d'art pour présenter des oeuvres occidentales au Japon. Bon nombre d'ouvrages sont perdus, car ils ont été vendus ou brûlés dans des incendies. Toutefois, après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement français a remis au Japon 375 ouvrages qui étaient conservés à Paris. Le Musée national d'art occidental a donc été établi pour entreposer et exposer ces ouvrages.

Horaire des expositions spéciales

- Pour le 60e anniversaire du MNAO

Le Corbusier et l'ère du purisme

En vigueur jusqu'au 19 mai

- Pour le 60e anniversaire du MNAO

LA COLLECTION MATSUKATA : Une odyssée de cent ans

Du 11 juin au 23 septembre

Des guides audio en anglais, en chinois et en coréen (payants) sont offerts, alors que des applications et des tablettes électroniques d'orientation dans ces trois langues sont aussi disponibles pour certaines des expositions.

Le site Web officiel du musée : http://www.nmwa.go.jp/en/

