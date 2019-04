Canal Savoir n'est plus, vive Savoir média !





Une nouvelle plateforme québécoise de contenu voit le jour

MONTRÉAL, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Grande nouveauté dans l'univers médiatique québécois : Savoir média succède à Canal Savoir en poursuivant sa mission de transmission des connaissances, mais avec une approche et une programmation totalement renouvelées. Savoir média sera accessible gratuitement et en tout temps via sa plateforme de contenu www.savoir.media et demeurera disponible à la télévision.

La mission principale de Savoir média est plus que jamais d'actualité en visant la transmission de connaissances basées sur les recherches et les opinions d'experts reconnus au Québec et ailleurs dans le monde. Dès maintenant, on y présente plus d'une vingtaine de séries d'émissions et de capsules originales produites ici, en plus de grandes séries étrangères, qui seront bientôt enrichies de dossiers éditoriaux et de balados. Tous les contenus sont orientés autour des grands thèmes que sont la science, les technologies, l'art, la santé et la société.

« Dans un monde où la rapidité de transmission de l'information prime à tout prix et où l'on banalise les faits, Savoir média est une réponse sans équivoque à l'importance de la diffusion de la connaissance pour notre société. En créant un lieu fédérateur branché sur la communauté du savoir, le Québec maximise sa force de frappe dans un univers médiatique mondial où la découvrabilité est un enjeu de taille », insiste Marie Collin, présidente du conseil d'administration de Canal Savoir.

« Dans une société où l'image est omniprésente et où tout change à la vitesse grand V, il importait de rajeunir notre image de marque et de s'associer à de nouvelles têtes d'affiche. Le message qu'on souhaite transmettre, c'est que le savoir, c'est loin d'être ennuyeux. C'est vraiment important pour nous de démontrer que le savoir s'incarne dans la société et de rappeler au public que ce qui se passe dans les milieux de l'enseignement supérieur a un impact réel dans notre vie; que ce n'est pas extérieur à nous », explique Nadine Dufour. La nouvelle directrice générale de Savoir média, qui cumule plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie télévisuelle et des médias numériques, ajoute que « le virage numérique de Savoir média permettra de rejoindre non pas un seul public, mais bien tous les publics avides de développer leurs connaissances et de réfléchir aux différents enjeux qui affectent notre société. »

Plusieurs têtes d'affiche prendront part à la programmation de Savoir média, dont les journalistes Marianne Desautels-Marissal et Matthieu Dugal avec l'émission Couple de nerds, une série documentaire qui aborde des questions qui émergent de leur quotidien, telles que Peut-on tomber en amour avec un robot ? ou encore Est-ce que nos cacas se ressemblent ?

De son côté, l'historien Laurent Turcot proposera Les avant-gardistes, qui retrace certains jalons de l'histoire du savoir au Québec par le biais de personnages choisis, alors que l'autrice Rebecca Déraspe sera à la barre du Lexique de la polémique, qui fait l'étalage de mots trop souvent mal compris. C'est une question de santé, animée par la journaliste Ève Beaudin, répondra aux questions du public sur le vieillissement, l'alimentation, l'activité physique et plusieurs autres sujets tandis que La science de l'art permettra à Marie-Pier Élie d'aller à la rencontre des chercheurs qui nous font découvrir des ponts méconnus entre la science et les différentes formes d'expression artistique. Ces émissions ne sont que quelques exemples de la proposition de contenu de Savoir média.

Rappelons que Savoir média est offert parmi les chaines de base des principaux câblodistributeurs en plus de diffuser dans la grande région montréalaise via son antenne.

La mise en place de cet important repositionnement de Canal Savoir vers Savoir média n'aurait pu être possible sans l'appui inestimable du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

À propos de Savoir média

Savoir média est un média qui propulse le Savoir. Producteur, diffuseur et agrégateur de contenu, sa plateforme www.savoir.media met en valeur des productions originales qui donnent la parole à des experts québécois reconnus, en plus de proposer de grandes séries étrangères. Évolutive, sa plateforme accueillera sous peu des articles et différentes séries en balado qui viendront compléter son offre vidéo.

SOURCE Savoir média

