Lancement officiel de FP Canadatm : Organisme professionnel national dédié à l'avancement de la planification financière





TORONTO, le 1er avril 2019 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, FP Canada prend sa place en tant qu'organisme professionnel national chargé de l'avancement de la pratique de la planification financière. FP Canada remplace le Financial Planning Standards Council (FPSC) et conserve toutes les responsabilités antérieures du FPSC, notamment l'établissement et l'application des normes en planification financière et la certification des planificateurs financiers. Outre ces fonctions essentielles, FP Canada veillera dorénavant à l'avancement de la pratique de la planification financière à travers sa nouvelle division, l'Institut FP Canadatm.

Le site web de FP Canada, FPCanada.ca, mis en ligne en anglais aujourd'hui, sera offert dans les deux langues officielles dans un futur proche.

« Pendant plus de deux décennies, le FPSC a travaillé avec vigilance dans l'intérêt du public pour s'assurer que les planificateurs financiers satisfaisaient aux normes professionnelles et éthiques les plus strictes », a déclaré Dan Busi, CFP®, président du conseil d'administration de FP Canada. « Il s'agit d'une fondation solide sur laquelle FP Canada a l'intention de bâtir. En fonction de son mandat élargi, FP Canada est bien positionné pour faire évoluer la profession de la planification financière d'une manière sans précédent pour le bien du public ».

L'Institut offre aux planificateurs financiers actuels et à ceux qui aspirent à le devenir non seulement une formation professionnelle mais aussi divers outils professionnels. Les programmes de formation de l'Institut combleront une lacune importante quant à l'offre des cours destinés au développement des compétences dans les domaines de la communication, de l'économie comportementale et de l'éthique, entre autres.

La division du Conseil des normes de FP Canadatm établit et applique des normes de planification financière, fixe les exigences pour les programmes de certification de FP Canada--la certification Certified Financial Planner® et la certification Qualified Associate Financial Plannertm (certification QAFPtm)*--et développe et organise des examens de certification.

En parallèle avec l'inauguration de FP Canada, le FP Foundation devient aujourd'hui la Fondation pour la recherche FP Canadatm. Organisme de bienfaisance enregistré, la Fondation finance des recherches novatrices pour aider les professionnels de la planification financière à répondre aux besoins de plus en plus complexes des clients. Pour en savoir plus, visitez FPCanadaResearchFoundation.ca.

Il y a quelques mois, FP Canada et l'Institut québécois de planification financière (IQPF) ont annoncé la formation d'un partenariat stratégique. L'IQPF est le seul organisme au Québec autorisé à décerner le diplôme de planificateur financier. En vertu de ce partenariat, les planificateurs financiers du Québec participeront à la gouvernance de FP Canada par une représentation au conseil d'administration et dans d'importants comités et groupes de travail. Ce partenariat stratégique permet aux deux organismes de coordonner leurs voix pour s'exprimer au nom de la profession à l'échelle du pays. L'IQPF travaille notamment avec FP Canada pour établir des normes homogènes partout au pays, atteindre une plus grande constance dans l'évolution de la profession et assurer une utilisation efficace des ressources, tout en reconnaissant que ce sont les provinces qui encadrent les professions au Canada. Selon l'entente, FP Canada exercera ses activités dans les deux langues officielles, dans la mesure du possible.

« La création de FP Canada est une étape importante pour la profession de la planification financière au Canada », affirme Cary List, président et chef de la direction de FP Canada. « Il ne s'agit pas que d'un changement de nom. La portée plus large de son mandat et l'introduction de la division de l'Institut font de FP Canada un organisme professionnel central qui appuiera tous les aspects de la profession de la planification financière de façon intégrée. »

*À compter du 1er janvier 2020, la certification QAFP remplacera la certification FPSC Level 1® en planification financière.

À propos de FP Canada

Un organisme professionnel national travaillant dans l'intérêt public, FP Canada tm (anciennement connu sous le Financial Planning Standards Council) est dédié à la promotion d'une meilleure santé financière pour les Canadiens en certifiant les planificateurs financiers professionnels et en assurant l'avancement de la profession de planification financière au Canada. Plus de 18 500 planificateurs financiers aux Canada répondent aux exigences des normes de FP Canada.

SOURCE FP Canada

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 12:05 et diffusé par :