Bilan de l'opération LTS - 13 individus condamnés à des amendes de 74 375 $





RIMOUSKI, QC, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rend publique la liste des individus qui devront payer des amendes totalisant 74 375 $ pour différentes infractions, principalement à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, commises sur le territoire de la Gaspésie.

Rappelons que l'opération LTS s'est déroulée le 18 novembre 2015 après une longue enquête et à la suite de plusieurs rapports et renseignements reçus des citoyens. Le démantèlement de ce réseau de braconnage qui impliquait 18 individus a nécessité la participation de 68 agents de protection de la faune qui ont effectué 10 perquisitions. Il s'agit d'une importante opération anti-braconnage portant principalement sur la chasse de nuit, le surplus de prises, la possession illégale de cerfs de Virginie et l'utilisation d'armes interdites. Soulignons que de nombreux médias avaient couvert cette opération en 2015.

Au terme d'un procès qui s'est déroulé à Percé du 23 au 25 juillet 2018, les deux principaux suspects ont été reconnus coupables d'infractions totalisant respectivement 28 725 $ et 22 075 $ d'amendes.

Contrevenants Infractions Pénalités Lugder Després Percé Chasse au cerf de Virginie de nuit

Tir sur cerf à partir d'un véhicule

Possession illégale de gros gibiers

Chasse au cerf sans bois sans permis

Chasse au cerf avec un engin interdit

Faux renseignements lors de l'enregistrement

Chasse d'oiseaux migrateurs sans permis 28 725 $ Annulation du certificat du chasseur pour 24 mois Michel Després Murdochville Chasse au cerf de Virginie de nuit

Possession illégale de gros gibiers

Surplus de gros gibier

Tir sur cerf à partir d'un véhicule

Chasse au cerf sans permis

Faux renseignements lors de l'enregistrement 22 075 $ Annulation du certificat du chasseur pour 24 mois

Contrevenants Infractions Pénalités Martin Poitras Murdochville Possession illégale d'orignal

Chasse au cerf de Virginie de nuit 5 475 $ Annulation du certificat du chasseur pour 24 mois Jean-Yves Labrecque New-Richmond Vente d'orignal

Refus d'indiquer la provenance du gibier 4 150 $ Annulation du certificat du chasseur pour 24 mois Raymond Dagenais Saint-Alphonse Chasse au cerf de Virginie de nuit

Vente d'orignal 3 650 $ Interdiction de solliciter un certificat du chasseur pour 24 mois Denise Labrecque Percé Possession illégale de cerf de Virginie

Faux renseignements lors de l'enregistrement 2 325 $ Annulation du certificat du chasseur pour 24 mois Alexandre Vallée Sainte-Anne-des-Monts Tir sur cerf à partir d'un véhicule

Chasse au cerf sans permis 2 325 $ Annulation du certificat du chasseur pour 24 mois Stéphane Labrecque Matapédia Vente de cerf et d'orignal 1 825 $ Annulation du certificat du chasseur pour 24 mois Patrick Gagnon New Richmond Achat d'orignal 1 825 $ Annulation du certificat du chasseur pour 24 mois Réal Turcotte Percé Chasse au cerf de Virginie sans permis 900 $ Annulation du certificat du chasseur pour 24 mois Sébastien Dupuis Sainte-Anne-des-Monts Chasse au cerf de Virginie sans permis 500 $ Annulation du certificat du chasseur pour 24 mois

Contrevenants Infractions Pénalités Jonathan Dupuis Sainte-Anne-des-Monts Faux renseignements lors de l'enregistrement 300 $ Pierre-Luc Dupuis Sainte-Anne-des-Monts Faux renseignements lors de l'enregistrement 300 $

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou intervention allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage au 1 800 463-2191. L'information demeure confidentielle.

