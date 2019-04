Avis aux médias - Les Héritières du suffrage prendront leur place dans la Chambre des communes et le Sénat





OTTAWA, le 1 avril 2019 /CNW/ - Trois cent trente-huit jeunes femmes venues de partout au Canada sont à Ottawa cette semaine pour le sommet des Héritières du suffrage qui leur permettra d'assister à une séance de la Chambre des communes ce mercredi 3 avril, ainsi que le Sénat le 4 avril. Le programme de leadership sur plusieurs jours est organisé par À voix égales, une organisation nationale qui promeut l'élection d'un plus grand nombre de femmes. Les représentantes d'À voix égales et du programme des Héritières du suffrage sont disponibles pour un entretien.

Les Héritières du suffrage est une initiative ambitieuse créée par À voix égales en 2017 pour marquer le centenaire de l'obtention du droit de vote de certaines femmes aux élections fédérales et pour s'attaquer au cheminement encore incomplet vers la pleine participation des femmes à la vie politique du Canada d'aujourd'hui. À l'heure actuelle, seulement 27% des sièges à la Chambre des communes sont occupés par des femmes.

Durant le sommet des Héritières du suffrage, chaque circonscription fédérale au Canada est représentée par une jeune femme âgée de 18 à 23 ans. Les 338 déléguées ont été sélectionnées via un appel à candidatures ouvert.

Le sommet des Héritières du suffrage de 2019 est généreusement soutenu par le gouvernement du Canada par l'intermédiaire du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres et par les principales entreprises commanditaires, Via Rail, Air Canada, l'Impériale, Facebook et Instagram.

PROGRAMME :

LUNDI 1er AVR. :

Séances d'information pour les déléguées.

Réception des déléguées

Les médias peuvent participer de 19h à 20h

Salle International Ballroom de l'hôtel Delta

101 rue Lyon N., Ottawa

Entretien au coin du feu entre l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et les Héritières du suffrage de 2017, Khadija Waseem et Amen ben Ahmouda.

MARDI, 2 AVR. :

Ateliers et séances d'information pour les déléguées.

Annonce de Subvention pour le leadershp à 10h10 HNE

Salle International Ballroom de l'hôtel Delta

101 rue Lyon N., Ottawa

Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

Rosemary Speirs, fondatrice d'À voix égales

Nicole Foster, présidente nationale d'À voix égales

Eleanor Fast, nouvelle directrice générale d'À voix égales

MERCREDI, 3 AVR. :

10h00 - 12h30 HNE Session de la Chambre des communes

338 déléguées Héritières du suffrage prennent place à la Chambre des communes. Compte rendu disponible via ParlVu.

Orateurs et oratrices :

La présidente de la Chambre des communes, la très hon. Kim Campbell, tous les chefs de parti, y compris le très honorable Justin Trudeau.

Certaines déléguées Héritières du suffrage feront une déclaration d'une minute à la Chambre.

Entretiens disponibles avant et après la session de la Chambre des communes.

JEUDI, 4 AVR. :

9h00 - 11h00 HNE Session de la Chambre du Sénat

105 déléguées Héritières du suffrage prendront leurs sièges au Sénat.

Oratrices et orateurs : Les représentant(e)s de chaque parti et groupe de sénateurs / sénatrices.

Certaines déléguées Héritières du suffrage feront une déclaration d'une minute à la Chambre.

Entretiens disponibles après la session du Sénat.

Pour plus de renseignements sur les Héritières du suffrage et les biographies de toutes les déléguées : www.daughtersofthevote.ca

Pour plus d'informations sur À voix égales : www.equalvoice.ca

