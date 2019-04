Soutenir les infrastructures culturelles à Peterborough





Le gouvernement du Canada investit dans la construction de nouvelles installations pour le Musée canadien du canot

PETERBOROUGH, ON, le 1er avril 2019 /CNW/ - Le fait d'investir dans les espaces culturels aide à bâtir des communautés vigoureuses par l'offre de lieux inspirants où les gens peuvent se rassembler afin de profiter des arts et du patrimoine.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 10 millions de dollars au Musée canadien du canot pour financer la construction de ses nouvelles installations à Peterborough.

De conception durable sur le plan environnemental, le nouveau musée sera construit sur un terrain de Parcs Canada adjacent au lieu historique national de l'Écluse-Ascenseur-de-Peterborough, sur la voie navigable Trent-Severn. Toute la collection du Musée se trouvera dans les nouvelles installations, qui offriront également des locaux modulaires pour les programmes et des activités de pagaie.

Le gouvernement du Canada appuie le Musée canadien du canot par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

« Notre gouvernement sait que les investissements dans les arts et la culture contribuent au dynamisme de nos communautés et à la croissance de l'économie locale. Grâce à cet investissement, le Musée canadien du canot pourra élargir la portée de ses activités culturelles et attirer davantage de touristes dans la région de Peterborough. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Il s'agit d'une étape importante pour le Musée canadien du canot et son lien profond avec les habitants de Peterborough-Kawartha, les dirigeants communautaires et les communautés des Premières Nations. En investissant dans le projet de revitalisation du Musée, notre gouvernement appuie un projet qui devrait créer plus de 1 000 nouveaux emplois bien rémunérés. »

-- L'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, et députée de Peterborough-Kawartha

« Il y a deux ans, un financement du Fonds du Canada pour les espaces culturels nous a permis de procéder à la préconstruction du nouveau musée. La collaboration du gouvernement du Canada à ce projet de portée et d'importance nationales demeure la clé de son succès. Notre collection de calibre mondial et nos histoires jouent un rôle charnière dans la compréhension de notre passé et de notre avenir. Nous sommes très reconnaissants de cette aide. »

-- M. John Ronson, président du conseil d'administration, Musée canadien du canot

Le Musée canadien du canot est un musée patrimonial sans but lucratif situé à Peterborough, en Ontario, qui place le canot dans son contexte historique et culturel. Le Musée possède actuellement plus de 600 canots, kayaks et embarcations à pagaie.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif, y compris les centres de création. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le budget de 2017 prévoit l'investissement de 300 millions de dollars sur 10 ans dans le Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de soutenir le perfectionnement des talents canadiens ainsi que l'entrepreneuriat dans les milieux artistiques et culturels. Ces investissements un peu partout au Canada contribueront à créer des emplois, à stimuler l'activité économique, à renforcer les communautés et à célébrer la richesse de la scène culturelle du Canada.

