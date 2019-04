Monument Re acquiert un portefeuille de Rothesay Life Plc





Monument Re a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord visant à acquérir le portefeuille de 140 millions ? comportant les annuités irlandaises de Rothesay Life Plc. L'acquisition a été initialement structurée en tant qu'activité de réassurance à Monument Re et devrait être suivie par un transfert de partie VII du portefeuille à Laguna Life d.a.c., sous réserve des approbations réglementaires et judiciaires.

Manfred Maske, PDG du Monument Re Group a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer cette transaction, qui reste sujette aux approbations réglementaires, à l'heure où nous poursuivons notre stratégie de consolidation en Irlande. »

Andrew Stoker, directeur financier de Rothesay Life, a confié pour sa part : « Nous nous réjouissons d'avoir abouti à une conclusion concernant notre portefeuille irlandais, ce qui nous permet de répondre à toutes les obligations légales indépendamment du résultat des négociations actuelles autour du Brexit, et nous remercions l'équipe de Monument qui travaille rapidement et efficacement pour finaliser cette transaction dans ce court laps de temps disponible. »

À propos de Rothesay Life

Créée en 2007, Rothesay Life est devenue l'un des principaux fournisseurs de solutions d'assurance réglementée sur le marché britannique de la diminution des risques liés aux retraites. Cette croissance rapide a été atteinte grâce à la croissance stable du nombre de clients de fonds de pension, à plusieurs acquisitions stratégiques significatives, ainsi qu'à la réassurance des portefeuilles d'annuités. Rothesay Life possède des actifs sous gestion de plus de 36 milliards £ et assure les retraites de plus de 770 000 personnes.

Le portefeuille irlandais, qui se compose d'annuités en vrac ainsi que d'annuités transférées vers des polices individuelles, a été acquis par Rothesay Life dans le cadre de l'achat de MetLife Assurance en 2014, qui était une société active sur le marché irlandais des annuités en vrac.

Rothesay Life est agréée par la Prudential Regulation Authority et réglementée par la Financial Conduct Authority, ainsi que par la Prudential Regulation Authority. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rothesaylife.com.

À propos de Monument Re et de Monument Insurance

Monument Re Limited (« Monument Re ») est un réassureur de classe E et une société de portefeuille qui fait l'objet d'une Surveillance de groupe, de la part de l'Autorité monétaire des Bermudes. Depuis son siège aux Bermudes, Monument Re exerce ses activités en tant que réassureur et acquéreur de portefeuilles européens à forte intensité d'actifs. Grâce à sa stratégie, Monument Re entend, dans le cadre de son appétit pour le risque, assumer les risques liés aux actifs et exploiter efficacement ces entreprises ou portefeuilles.

Les filiales irlandaises de Monument Re négocient sous le nom de Monument Insurance, qui inclut Laguna Life d.a.c., réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Le groupe de sociétés bénéficie d'une présence établie aux Bermudes, en Irlande, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.monumentregroup.com, ou contactez Manfred Maske, PDG, info@monumentregroup.com, +1(441) 400-9300.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 11:30 et diffusé par :