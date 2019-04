1ER AVRIL ALERTE : CANARDS ILLIMITÉS CANADA ANNONCE OFFICIELLE­MENT SA CANDIDATURE AUX JEUX OLYMPIQUES





MARAIS OAK HAMMOCK, Manitoba, 01 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canards Illimités Canada (CIC) a annoncé aujourd'hui le lancement du processus préliminaire de ses démarches officielles auprès du Comité international olympique pour faire reconnaître le « shuffleduck » comme épreuve olympique officielle aux Jeux olympiques d'hiver de 2026.



Cette annonce donne suite à des spéculations qui se donnaient libre cours depuis bien des semaines.



« Nous pouvons officiellement confirmer que la nouvelle est vraie, a déclaré Nigel Simms, directeur des Communications et du marketing de CIC. Le shuffleduck est l'épreuve qui réunit les qualités athlétiques et artistiques les plus exceptionnelles. Les milieux humides restaurés, où se déroulent ces compétitions, constituent une magnifique toile de fond pour mettre en vitrine un sport que le monde entier adoptera à notre avis. »



Le shuffleduck se joue sur un étang gelé. Un appelant de canard colvert est placé à 5,8 mètres. Des canards en caoutchouc de fabrication commerciale sont posés sur des rondelles de hockey réglementaires, que l'on appelle des « coincoins ». Deux équipes de trois joueurs s'affrontent; chaque joueur s'accroupit en position assise et fait glisser son « coincoin » sur l'étang pour le rapprocher le plus possible de l'appelant. Il s'agit d'une manoeuvre souvent appelée le « tir du coincoin ». Trois matchs couronnent le gagnant. Si la même équipe remporte les trois matchs, c'est ce qu'on appelle un « tour du coincoin ». Les joueurs portent des lunettes de protection et le capitaine de l'équipe a un casque aux couleurs étincelantes.



CIC espère aussi que la compétition du shuffleduck encouragera les pays hôtes candidats à tenir compte de leurs infrastructures naturelles (vertes) de concert avec leurs besoins en infrastructures matérielles.



« Le shuffleduck ne se joue que dans des milieux humides valorisés ou préservés, précise Nigel Simms. C'est pourquoi nous espérons que l'intégration du shuffleduck encouragera les villes à faire le point sur leurs efforts de conservation pour promouvoir leur dossier de candidature comme hôte des jeux.



CIC tâche toujours de déterminer les meilleurs moyens à prendre pour miser sur ses vastes efforts de recherche afin d'aider à construire des surfaces de jeux approuvées pour le shuffleduck à l'intention des pays qui déposent leur candidature pour accueillir ces jeux.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter canards.ca/shuffleduck.

À propos de Canards Illimités Canada : Canards Illimités Canada est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus : www.canards.ca .

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 11:05 et diffusé par :