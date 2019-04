Grow Biotech et IPS Specials annoncent la création d'une coentreprise





Grow Biotech et IPS Specials ont décidé de créer une nouvelle société spécialisée dans l'importation, la distribution et l'accès au marché de médicaments à base de cannabis, au Royaume-Uni et en Europe

La nouvelle société constituera la seule offre complète d'accès au marché du cannabis médicinal agréé au Royaume-Uni

La constitution de la nouvelle société sera finalisée avant fin avril 2019

LONDRES, 1er avril 2019 /PRNewswire/ -- Grow Biotech et IPS Specials ont convenu de créer une coentreprise, formant une nouvelle société pour assurer la seule offre complète d'accès au marché du cannabis médicinal agréé au Royaume-Uni et ainsi révolutionner l'accès au cannabis médical dans le pays et en Europe.

La coentreprise combinera les capacités de marché de premier plan d'IPS Special en tant qu'importateur pharmaceutique agréé, avec l'expertise sans équivalent de Grow Biotech dans le domaine du cannabis médical.

La nouvelle société bénéficiera de suite de l'infrastructure d'IPS, de ses connaissances approfondies et de son éventail complet d'agréments, dont la Fabrication de produits spéciaux agréée par l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, le Bureau national des médicaments réglementés Annexe 2 et la Pharmacie agréée GPhC ; et de l'offre unique de Grow Biotech en matière de scientifiques spécialisés, de technologues, de représentants pharmaceutiques et promoteurs commerciaux agréés par l'ABPI.

Cela donnera une nouvelle entreprise spécialisée dans l'appui et l'optimisation de l'accès des patients. Les dirigeants ont déjà entamé des discussions approfondies avec un grand nombre des principaux producteurs agréés dans le monde, pour garantir que les professionnels de la santé et, au final, les patients, aient accès à un large choix des meilleurs produits médicaux à base de cannabis.

Ben Langley, le PDG de Grow Biotech, a déclaré : « Bien que la réglementation ait évolué, les patients continuent de lutter pour avoir accès aux médicaments à base de cannabis dont ils ont besoin. La coentreprise que nous avons créée avec IPS s'attache d'abord et avant tout à obtenir de bons résultats pour les patients. Nous estimons que nous sommes idéalement placés pour favoriser la croissance du secteur du cannabis médical au Royaume-Uni, grâce à notre connaissance approfondie du cannabis et à nos faits d'arme en matière de mobilisation et de déploiement de capitaux."

La création de la nouvelle société devrait être finalisée - en incluant le nom de la société - d'ici à fin avril 2019. Les premiers partenariats officiels avec des producteurs agréés seront également annoncés au cours des prochaines semaines.

Ashok Patel, le fondateur et président exécutif d'IPS Specials, a déclaré : « Cette coentreprise nous permettra d'être à la tête du secteur dans la mesure où nous ouvrons la voie au cannabis médical au Royaume-Uni. Nous discernons clairement le rôle croissant que jouera la médecine à base de cannabis pour améliorer la qualité de vie des patients souffrant souvent de maladies débilitantes. Grâce à nos connaissances et à notre expertise, l'objectif de la coentreprise est de veiller à ce que nous fournissions des médicaments sûrs et dont la qualité est garantie, pour satisfaire les besoins pressants des patients au Royaume-Uni. »

Le 15 février 2019, IPS Specials et Grow Biotech ont oeuvré ensemble pour permettre avec succès la première importation en vrac de cannabis médical au Royaume-Uni en provenance d'Europe, trois patients ayant reçu leurs médicaments à base de cannabis dans les 24 heures suivant leur livraison au Royaume-Uni. Cela a jeté les bases de cette coentreprise et prouvé que les deux sociétés peuvent fournir une solution efficace, conforme et en temps opportun aux patients ayant besoin de cannabis médicinal.

Grow Biotech comme IPS Specials sont certains que la réglementation britannique peut être gérée efficacement, comme le démontre la première importation en vrac et les nombreuses ordonnances prescrites depuis février. La nouvelle société devrait donc être une composante essentielle de la solution pour les patients britanniques, qui seront mieux soignés par les médicaments à base de cannabis.

La nouvelle société mettra l'accent sur la formation conforme à la réglementation des professionnels de la santé, sur les médicaments à base de cannabis en général et sur les produits médicinaux spécifiques au cannabis, mais aussi sur les échanges en cours avec les organismes nationaux de santé publique.

Au-delà, la nouvelle société entend se développer en Europe dans le courant de l'année et un certain nombre de possibilités d'extension sont d'ores et déjà d'actualité.

À propos de Grow Biotech

Grow Biotech est une société britannique spécialisée dans le développement de processus, de techniques, d'outils et de formulations révolutionnaires visant à combler le fossé entre les médicaments à base de cannabis actuels et les normes pharmaceutiques acceptées.

À propos d'IPS Specials

IPS Specials est un importateur, distributeur et fabricant de produits pharmaceutiques, fort de plus de 17 années d'expérience dans les médicaments agréés ou non.

