Beko va sponsoriser le championnat européen de League of Legends





Beko, première marque d'appareils électroménagers en Europe, a annoncé être devenue le Fournisseur officiel du championnat européen de League of Legends (LEC ? LoL European Championship). Avec cette nouvelle collaboration, Beko ambitionne de communiquer au sujet de son initiative ?Eat Like A Pro' auprès d'un public élargi en combinant les sports électroniques avec la responsabilité sociale.

Le nouvel accord inclut les droits d'intégration d'émissions, les droits d'activation, le placement de produits, l'utilisation des marques et l'exclusivité catégorielle. En tant que partenaire officiel du LEC, Beko développera des activations axées sur son initiative sociale ?Eat Like A Pro' visant à encourager des habitudes alimentaires plus saines. Par l'entremise de cette collaboration, Beko prévoit d'élargir le périmètre de la campagne grâce à des contenus exclusifs avec des joueurs professionnels afin de promouvoir des habitudes alimentaires saines dans le milieu des joueurs et l'utilisation de héros des sports électroniques comme modèles.

Rappelant que Beko est un ardent défenseur de diverses disciplines sportives depuis 30 ans afin de contribuer à élever des générations saines, Zeynep Yal?m Uzun, responsable marketing chez Beko, a déclaré : « Ce partenariat officiel avec le LEC est important pour créer de la valeur dans notre parcours mondial de branding, mais aussi des avantages sociaux importants en influençant les masses. Plus de 100 millions de joueurs dans le monde jouent à League of Legends, jeu numéro un mondial pour les sports électroniques, et l'audience du LEC a augmenté en moyenne de 50 % en 2019 par rapport à 2018. Parallèlement à nos liens avec des sports plus traditionnels, ce parrainage dans les sports électroniques montrera comment Beko soutient les vies et modes de vie d'une nouvelle génération de natifs du numérique. LEC est diffusé dans 6 langues et sa popularité ne cesse de croître. Nous sommes convaincus que cette collaboration accroîtra la notoriété de la marque Beko sur des marchés cibles, tout en nous aidant à toucher un public plus large avec l'initiative ?Eat Like A Pro' visant à encourager une alimentation saine. »

S'exprimant au sujet du partenariat, Alban Dechelotte, responsable des parrainages et du développement commercial chez Riot Games EU, a affirmé : « Nous sommes enthousiasmés de nous associer avec Beko. Ensemble, nous travaillerons sur certains contenus exclusifs pour encourager une alimentation saine et présenter des joueurs professionnels issus de l'ensemble du LEC avec quelques surprises amusantes. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Beko afin de fournir une expérience à tous les joueurs de League of Legends à travers l'Europe. »

Notes à l'attention des rédacteurs

À propos de Beko : Beko est la marque numéro un sur le marché européen des produits blancs non encastrés et la deuxième plus grande marque d'appareils électroménagers en Europe (Déc. 2017). C'est celle qui enregistre la croissance la plus rapide sur l'ensemble du marché depuis 2000. Beko est la marque internationale d'appareils électroménagers d'Arçelik, ainsi qu'un partenaire premium du FC Barcelone.

Pour de plus amples informations à propos de l'initiative ?Eat Like A Pro', veuillez visiter www.Beko.com/eatlikeapro

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 10:50 et diffusé par :