Garantie de fiabilité pour les clients: Smartrac obtient la certification de qualité ARC





Smartrac Technology Group a obtenu une importante certification de qualité ARC décernée par le très renommé laboratoire RFID de l'université d'Auburn.

Smartrac a obtenu la certification de qualité ARC pour la conception et la fabrication de ses étiquettes et incrustations RFID. La certification de qualité ARC complète la certification ISO, et qualifie tous les aspects des opérations d'un fournisseur de RFID, y compris les produits et processus de fabrications spécifiques. Il s'agit là d'un accomplissement majeur, étant donné que le laboratoire RFID d'Auburn est reconnu de longue date pour son indépendance et objectivité en matière de tests et de certification des étiquettes et incrustations RFID. Nos clients ont ainsi la garantie de disposer d'étiquettes et incrustations RFID certifiées, qui fonctionnent de manière fiable et durable.

"La qualité est un facteur clef pour toute entreprise voulant bénéficier de tous les avantages des étiquettes RFID apposées ou intégrées à leurs produits. Nous avons mis au point le programme de certification de qualité ARC pour évaluer les systèmes de gestion de la qualité des fabricants de RFID, sur l'ensemble de leurs opérations, dans l'intérêt des utilisateurs de RFID du monde entier", déclare Justin Patton, directeur de l'Auburn RFID Lab.

"L'obtention de la certification de qualité ARC est un accomplissement notable pour Smartrac, et confirme notre rôle de chef de file des transpondeurs RFID innovants et de haute qualité. C'est pour nous un honneur de recevoir cette certification, et nous sommes convaincus que le programme de certification de la qualité ARC est une étape clef pour aider les fabricants de RFID à mieux répondre aux attentes de leurs clients. Nous continuerons d'investir dans des ressources et des programmes pour soutenir de futures initiatives ARC, en vue de nouvelles certifications de qualité", déclare Amir Mobayen, responsable des revenus chez Smartrac.

Pour de plus amples renseignements sur ARC et le laboratoire RFID, veuillez visiter le site de l'université d'Auburn: https://rfid.auburn.edu/arc/

