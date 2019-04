Chuck Bruce nommé président du conseil d'administration de la CSMC par la ministre de la santé





OTTAWA, le 1er avril 2019 /CNW/ - La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a le plaisir d'annoncer la confirmation de M. Chuck Bruce, auparavant vice-président de la CSMC, au poste de président de son conseil d'administration par l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la santé.

M. Bruce s'est toujours engagé aux côtés de la CSMC depuis la création de l'organisme, d'abord à titre de membre, puis de président du comité consultatif pour la santé mentale en milieu de travail, et plus tard comme membre du Conseil consultatif. Il a, en particulier, mis son expertise à profit pour l'élaboration de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. Haut cadre pétri d'expérience en finances, opérations et gouvernance d'entreprise, M. Bruce est particulièrement interpellé par les questions de santé mentale en lien avec les répercussions de la maladie mentale au sein de la fonction publique de la Nouvelle-Écosse.

À mesure qu'il s'imprégnait du sujet, il a réalisé que les conséquences à long terme des problèmes de santé mentale et des maladies mentales transcendaient les sphères des finances, ce qui l'a amené à se positionner comme défenseur de la cause. M. Bruce avait été trié sur le volet par feu le président du conseil d'administration de la CSMC, l'honorable Michael Wilson, pour occuper le poste de vice-président, une expérience que M. Bruce décrit comme « l'honneur de sa carrière professionnelle ».

Actuellement premier chef de la direction de Provident10, administrateur de la plus grande caisse de retraite publique de Terre-Neuve-et-Labrador, et préalablement président de la division de l'Association canadienne pour la santé mentale en Nouvelle-Écosse, M. Bruce apporte un vent unique fait d'un mélange de sens des affaires et d'expertise dans le secteur caritatif.

Il sera appuyé dans son nouveau poste par Mme Anne-Marie Hourigan, présidente du comité de gouvernance et des nominations de la CSMC, qui a officiellement accepté le poste de vice-présidente. Juge à la retraite et anciennement en service auprès de la Cour de justice de l'Ontario, Mme Hourigan a siégé exclusivement dans des jugements de dossiers criminels pendant 12 ans. Avant sa nomination auprès de la cour, elle avait pratiqué le droit criminel à Toronto, aussi bien à titre de procureure de la défense que de substitut du procureur général du Canada.

Au cours de ses trente ans de service au sein du système de justice pénale canadien, Mme Hourigan a travaillé avec des milliers de personnes aux prises avec des maladies mentales et a fini par être intriguée par la corrélation directe et répétée entre le manque d'accès de ces personnes à des soins de santé mentale et leur comparution devant des tribunaux. Elle a pris une retraite anticipée de son siège de juge afin de faire de la sensibilisation sur cette problématique.

Pour compléter la liste de la nouvelle composition du conseil d'administration de la CSMC, nous avons Mme Neilane Mayhew, la nouvelle représentante à l'échelle gouvernementale/provinciale/territoriale, actuellement sous-ministre au Ministry of Mental Health and Addictions de la Colombie-Britannique.

La CSMC est chanceuse d'avoir des dirigeants de si haut calibre et si passionnés au niveau de son conseil d'administration et a hâte de travailler avec eux pour peaufiner nos efforts visant à améliorer la santé mentale et le bien-être de tous les Canadiens.

Louise Bradley

Présidente-directrice générale de la Commission de la santé mentale du Canada

