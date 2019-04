Développement économique de la Mauricie - Québec et Ottawa investissent plus de 7 M$ pour l'agrandissement du Centre de métallurgie du Québec





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Québec et du Canada accordent des aides financières totalisant 7 022 566 $ pour l'agrandissement du Centre de métallurgie du Québec (CMQ). Le projet, d'une valeur de 8 671 074 $, vise à ajouter 8 600 pi2 de superficie aux bureaux et à l'usine. Le CMQ fera aussi l'acquisition de deux atomiseurs afin de développer de nouvelles poudres métalliques et non métalliques pour la fabrication additive.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, en ont fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Grâce à cet investissement, le CMQ vise à devenir un établissement de calibre mondial en matière de fabrication de poudres métalliques et non métalliques pour l'impression 3D. Ces poudres entrent dans la conception de pièces, de préformes et de revêtements contre la corrosion, notamment dans les domaines de l'aéronautique et des sciences biomédicales. Le CMQ mènera le projet en collaboration avec le Laboratoire de métallurgie des poudres de l'Université Laval et le Centre de caractérisation microscopique des matériaux de Polytechnique Montréal.

D'un montant de 5 022 566 $, la contribution du gouvernement du Québec est issue du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volets 3 et 4. De son côté, le gouvernement fédéral accorde une contribution non remboursable de 1 000 000 $ dans le cadre du Programme de développement économique du Québec de DEC, à laquelle s'ajoute une subvention de 1 000 000 $ de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI).

Citations :

« Le CMQ aura une plateforme unique de recherche et de formation permettant d'attirer des partenaires industriels de premier plan ainsi que des chercheurs et des étudiants parmi les meilleurs au monde. Le gouvernement est fier de contribuer à ce projet, qui consolide la position du Québec dans un marché innovant et en pleine expansion, en plus de créer un lieu de collaboration qui bénéficiera à plusieurs instituts de recherche québécois. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Ce centre sera unique au Canada et permettra le développement de matériaux à haute valeur ajoutée utilisés en fabrication additive de métaux. Le CMQ étant affilié au cégep de Trois-Rivières, les étudiants seront formés sur des équipements à la fine pointe de la technologie. Cette main-d'oeuvre qualifiée constitue un facteur d'attraction pour les entreprises et enrichit la position du Québec sur le marché innovant de la fabrication additive. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Privilégiant la recherche collaborative avec l'industrie, le CMQ joue un rôle d'avant-garde dans la transformation des métaux et la composition d'alliages très performants, sur le plan tant commercial qu'environnemental. Le financement de DEC lui permettra de contribuer aux plus grandes avancées dans le développement de procédés d'avenir et confirme notre volonté de renforcer l'énorme potentiel de ce savoir industriel. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Afin d'accroître la qualité et d'améliorer l'incidence de nos programmes à l'appui de l'innovation, il est primordial pour notre gouvernement de soutenir la recherche appliquée et l'entrepreneuriat. Le financement annoncé aujourd'hui traduit notre volonté de contribuer à la réalisation de projets innovants qui vont de pair avec la croissance économique et le développement durable. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

Faits saillants :

Fondé en 1985, le CMQ est un centre collégial de transfert de technologie intégré au cégep de Trois-Rivières et doté d'infrastructures de recherche et d'innovation sur les matériaux métalliques et les procédés métallurgiques. Il vise à soutenir le développement technologique des entreprises manufacturières québécoises. Le CMQ répond aux besoins de plus de 150 entreprises annuellement.

Le Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation a pour but de consolider le système d'innovation québécois et ses composantes, d'augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation ainsi que de favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, social, environnemental et culturel.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Depuis maintenant cinquante ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Liens connexes :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

DEC sur les réseaux sociaux :

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn et YouTube.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 10:13 et diffusé par :