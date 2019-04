L'Assemblée nationale dévoile les finalistes de la 17e édition des Prix du livre politique





QUÉBEC, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Les noms des finalistes des Prix du livre politique 2019 de l'Assemblée nationale sont maintenant connus. Les lauréates et lauréats de cette 17e édition seront dévoilés lors d'une cérémonie de remise de prix qui se tiendra dans le cadre du Salon international du livre de Québec, le jeudi 11 avril, à 17 heures, sur la Scène des Rendez-vous littéraires.

« C'est avec enthousiasme que je préside ce concours unique qui met en lumière des ouvrages de grande qualité en lien avec la politique québécoise. L'ensemble des parlementaires se joignent à moi pour féliciter les finalistes 2019. D'une année à l'autre, les candidatures reçues sont d'une qualité remarquable, mettant de l'avant de nouvelles analyses sur la politique québécoise. Les oeuvres présentées contribuent à la réflexion et à la discussion au sein de notre société », a indiqué le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Marc Picard.

Les Prix de la présidence de l'Assemblée nationale soulignent la qualité et l'originalité de livres publiés au cours de la dernière année, qui abordent la politique québécoise sous différents angles. Des bourses totalisant 8 000 $ sont remises aux finalistes.

Les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant sont attribués aux étudiants auteurs d'une thèse de doctorat ou d'un mémoire de maîtrise portant sur la vie politique au Québec. Ils comprennent des bourses d'une valeur totale de 6 500 $.

Le Prix du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie | Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères récompense pour sa part un ouvrage, livre, thèse ou mémoire, portant sur la politique québécoise contemporaine. La bourse permet au lauréat de participer à la Journée du livre politique de France en 2020 et couvre les frais de transport et de séjour d'une semaine à Paris.

Livres

Gabriel Arsenault

L'économie sociale au Québec : Une perspective politique, Presses de l'Université du Québec

Paul Cliche

Un militant qui n'a jamais lâché. Chronique de la gauche politique des années 1950 à aujourd'hui, Varia.

Jean-Herman Guay et Serge Gaudreau

Les élections au Québec. 150 ans d'une histoire mouvementée, Les Presses de l'Université Laval.

Valérie Lapointe-Gagnon

Panser le Canada. Une histoire intellectuelle de la commission Laurendeau-Dunton, Les Éditions du Boréal.

Guylaine Martel

Incarner la politique, Les Presses de l'Université Laval.

Thèses de doctorat

Jean-François Laniel

Il était une foi des bâtisseurs : vers une synthèse socio-historique du catholicisme et du nationalisme québécois en modernité (1840-2015), Université du Québec à Montréal.

Paul-Étienne Rainville

De l'universel au particulier : les luttes en faveur des droits humains au Québec, de l'après-guerre à la Révolution tranquille, Université du Québec à Trois-Rivières.

Mémoires de maîtrise

Noémie Charest-Bourdon

Qui va payer pour les malades indigents? La « philanthropie d'État », du sou du pauvre à l'assistance publique au Québec (1905-1930), Université du Québec à Montréal.

Julien Verville

La réforme du mode de scrutin au Québec : une perspective néo-institutionnaliste, Université du Québec à Montréal.

Dans le cadre du Salon international du livre de Québec, l'Assemblée nationale organise également une table ronde regroupant des auteures et auteurs intéressés par la politique québécoise. Cette année, elle aura pour thématique La communication politique : envahie par l'image? Anne-Marie Gingras, Alain Lavigne et Guylaine Martel échangeront sur ce thème en lien avec leurs écrits. L'animatrice Gisèle Gallichan guidera les discussions.

L'Assemblée nationale tient aussi un kiosque où les visiteurs peuvent obtenir de l'information, entre autres, sur l'institution, la Bibliothèque, les programmes éducatifs et les activités destinées au grand public. Son personnel vous accueillera avec grand plaisir au kiosque n° 259.

