Konica Minolta annonce son soutien à la plateforme en ligne des professionnels de l'impression Eat Print Love

Konica Minolta, un chef de file de l'industrie des communications graphiques, a annoncé son appui à Eat Print Love, une communauté en ligne rassemblant des ressources pour les professionnels de l'impression. Konica Minolta, le premier commanditaire de l'industrie, lui offre son soutien pour mieux promouvoir le site et donner de la visibilité à ses membres.



Eat Print Love a été fondé par Christine Yardley, la présidente de Print Panther , un atelier d'imprimerie maintes fois primé situé à Oakville, en Ontario. Le site fera office de plateforme de ressources pour les designers, les imprimeurs et toute autre personne intéressée par la conception et la fabrication de produits d'impression. Cette toute jeune communauté (elle a été créée il y a moins d'un mois) compte produire et héberger du contenu vidéo, audio et écrit qui déchiffrera les tendances de l'industrie de l'impression.

« La raison d'être d'Eat Print Love, c'est de transmettre la passion et le savoir des professionnels de l'industrie graphique, explique Christine Yardley. En créant du contenu original, tel que la série de vidéos Eat Print Love, qui rassemblera des entrevues d'acteurs importants du milieu, des guides techniques et des tutoriels, mais aussi des présentations de services d'impressions inédits ou dignes d'intérêt, j'espère partager mon enthousiasme pour l'industrie de manière interactive, divertissante et éducative. En tant qu'utilisatrice de longue date des produits et services de Konica Minolta, je suis ravie que l'entreprise soutienne mon projet. »

« Nous démontrons depuis longtemps notre engagement envers l'industrie des communications graphiques, et nous le réaffirmons aujourd'hui en soutenant Eat Print Love, souligne Chris Dewart, président-directeur général de Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. Konica Minolta continue d'investir dans l'avenir des communications graphiques; il était donc tout à fait naturel de prêter main-forte à une organisation qui entend faire rayonner notre industrie. Ce sera un plaisir d'épauler Eat Print Love dans ses efforts pour favoriser l'essor de la communauté du design et de l'impression. »

Pour en savoir plus, visitez le www.eatprintlove.com . Vous aimeriez proposer du contenu pour le site? Communiquez avec l'équipe d'Eat Print Love à l'adresse contact@eatprintlove.com .

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file de l'industrie des communications graphiques. Forte d'un portefeuille de produits bien garni, elle offre des solutions primées d'impression de production, industrielle et à jet d'encre. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 11 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 6e année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

À propos d'Eat Print Love

Eat Print Love est une plateforme de ressources en ligne pour les designers et les imprimeurs qui produit du contenu vidéo, audio et écrit en s'appuyant sur les connaissances et l'expérience de contributeurs reconnus. Qu'il s'agisse de présenter des entrevues d'experts ou de surveiller et de publier leurs conseils avisés, le site est une ressource incontournable pour toutes les questions liées à l'industrie des communications graphiques. Plus que toute autre chose, Eat Print Love cherche à bâtir une communauté de créateurs qui se passionnent pour les domaines de l'impression, du papier et du design. Apprenez-en davantage au www.eatprintlove.com et suivez Eat Pray Love sur YouTube , Instagram , LinkedIn et Facebook .

