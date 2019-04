Stingray est récompensée au Worldwide Radio Summit 2019





MONTRÉAL, 01 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY. A; RAY. B.), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, s'est vu remettre deux prix prestigieux le 29 mars dernier dans le cadre du World Radio Summit, un congrès annuel qui attire des radiodiffuseurs du monde entier, dans les catégories Groupe de radiodiffusion international de l'année et Programmateur radio international de l'année. Stingray s'est démarquée parmi un bassin de concurrents redoutables, qui regroupait des organisations et des professionnels de la radiodiffusion provenant des quatre coins du globe.



Seulement six mois après son entrée sur le marché radiophonique avec l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited, un radiodiffuseur canadien de premier plan, Stingray a été choisie Groupe de radiodiffusion international de l'année 2019 parmi les plus éminents radiodiffuseurs internationaux. Cette récompense confirme que Stingray fait déjà des vagues dans l'industrie de la radio, à l'instar du gagnant de l'an dernier, le groupe Virgin Radio.

« Ce prix décerné par nos pairs est pour nous une source de fierté immense », a affirmé Ian Lurie, président des services radiophoniques de Stingray. « Être ainsi reconnu parmi les chefs de file internationaux de la radio est encore plus gratifiant compte tenu du fait que Stingray a fait l'acquisition de ses premières stations de radio il y a à peine quelques mois. Ces deux prix témoignent du travail exceptionnel accompli par toute l'équipe de Stingray, mais nous ne nous assoirons pas sur nos lauriers pour autant! Comme nous l'avons toujours fait, nous continuerons de nous adapter au paysage médiatique en constante évolution pour offrir à nos auditeurs une programmation de la plus haute qualité, déclinée dans tous les formats les plus populaires. »

Steve Jones, vice-président principal des marques et des contenus pour les services radiophoniques de Stingray, a été nommé Programmateur radio international de l'année pour la deuxième fois de sa carrière (il a remporté le même prix en 2014). « Je suis profondément honoré et reconnaissant, a-t-il déclaré. Stingray est peut-être un nouveau joueur de l'industrie de la radio, mais nous définissons déjà de nouveaux standards en matière de radiodiffusion de qualité sur la scène mondiale. Notre équipe de programmation est une force redoutable, à la source d'un produit de premier ordre. Je suis enchanté que l'excellence des membres de l'équipe ne soit pas passée inaperçue. Jour après jour, ils me permettent de briller; ce sont eux, les véritables gagnants de ce prix. »

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1?200 employés à l'échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d'affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 101 millions de reprises. Quelque 400 millions d'utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com .

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

mpeloquin@stingray.com

1 514 664-1244, poste 2362

