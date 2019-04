Revenu Québec rappelle aux citoyens qu'il leur reste moins d'un mois pour transmettre leur déclaration de revenus





90 % des déclarations ont été transmises par ImpôtNet Québec jusqu'à présent

QUÉBEC, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Revenu Québec se réjouit de constater qu'année après année, les Québécois sont toujours plus nombreux à utiliser le service ImpôtNet Québec pour transmettre leur déclaration de revenus. En effet, jusqu'à maintenant, 1 977 000 déclarations de revenus ont été transmises par Internet, sur un total de 2 205 000 déclarations reçues, soit 90 %. À la même période l'an dernier, 1 711 000 déclarations de revenus avaient été transmises électroniquement.

ImpôtNet Québec est un service efficace et sécuritaire qui permet notamment aux citoyens de recevoir plus rapidement le remboursement auquel ils ont droit, s'il y a lieu, surtout s'ils sont inscrits au dépôt direct. L'objectif de Revenu Québec est d'effectuer un remboursement ou de délivrer un avis de cotisation dans un délai de 14 jours lorsqu'une déclaration de revenus est transmise par voie électronique, comparativement à un délai de 28 jours lorsqu'une déclaration est envoyée par la poste.

DATE LIMITE : 30 AVRIL

Revenu Québec rappelle que les citoyens ont jusqu'au 30 avril, à minuit, pour transmettre leur déclaration de revenus relative à l'année d'imposition 2018. Les citoyens qui déclarent des revenus d'entreprise et leur conjoint ont cependant jusqu'au 17 juin 2019 pour le faire. Dans tous les cas, le solde d'impôt doit être payé au plus tard le 30 avril.

Revenu Québec met tout en oeuvre afin d'offrir des services de qualité et de répondre aux attentes des citoyens en cette période d'impôt. C'est pourquoi les heures d'ouverture de son service à la clientèle sont prolongées. Ainsi, jusqu'au 8 mai inclusivement, les citoyens pourront communiquer avec le service à la clientèle de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi, à l'exception des 29 et 30 avril, où les heures d'ouverture seront de 7 h 30 à 20 h. De plus, l'assistance technique pour les utilisateurs du service ImpôtNet Québec sera offerte le samedi 27 avril, de 9 h à 16 h, le lundi 29 avril, de 7 h 30 à 20 h, et le mardi 30 avril, de 7 h 30 à 22 h.

QUELQUES CONSEILS UTILES

Afin d'aider les citoyens à produire leur déclaration de revenus, Revenu Québec a dressé une liste des principaux conseils qui pourraient leur être utiles.

Prendre connaissance des principaux changements pour l'année d'imposition 2018. Rassembler tous les renseignements et tous les documents nécessaires (numéro d'assurance sociale, relevés, pièces justificatives, avis de cotisation de l'année précédente, etc.). S'inscrire au dépôt direct et, dans le cas où un solde d'impôt doit être payé, consulter le site Internet de Revenu Québec pour savoir comment effectuer le paiement en ligne. Se renseigner sur les crédits d'impôt remboursables ou non remboursables et sur les conditions d'admissibilité (crédit d'impôt pour frais de scolarité ou d'examen, crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants, crédit d'impôt pour solidarité, crédits d'impôt pour dons, crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés, etc.). Consulter le verso des relevés pour y trouver des renvois aux lignes de la déclaration et se référer au Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G). Visiter le site Internet de Revenu Québec pour obtenir de l'information supplémentaire, un formulaire ou une publication. S'il n'est pas possible de trouver le renseignement ou le document recherché, communiquer avec le service à la clientèle. Transmettre la déclaration à temps pour éviter des frais et des pénalités. Il est à noter qu'il n'est plus nécessaire de joindre les reçus et les autres pièces justificatives (ces documents doivent cependant être conservés afin de pouvoir être fournis sur demande). Ne pas oublier de remplir l'annexe D pour demander le crédit d'impôt pour solidarité. Prévoir le paiement de la contribution additionnelle, dans le cas des parents dont au moins un enfant fréquente un service de garde éducatif à l'enfance subventionné. S'informer sur le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles, qui a pour objectif d'aider les personnes à faible revenu à remplir leurs déclarations de revenus.

Les citoyens sont également invités à s'inscrire à Mon dossier et à utiliser cet espace en ligne personnalisé qui leur permet de remplir leurs obligations fiscales de manière confidentielle et sécuritaire. En effet, dans Mon dossier, les citoyens ont accès en tout temps à une multitude de renseignements concernant leur dossier fiscal ainsi qu'à une foule de services en ligne pratiques. Ces services leur permettent, par exemple, de s'inscrire au dépôt direct, de mettre à jour leurs coordonnées personnelles ou de connaître l'état de traitement de leur déclaration de revenus. Grâce à une authentification simplifiée, les citoyens peuvent maintenant accéder à leur dossier en ligne en utilisant le même identifiant et le même mot de passe que ceux demandés pour accéder aux services en ligne de leur institution financière. Pour plus d'information, visitez le www.plusfacilequejamais.ca.

Enfin, les citoyens ont avantage à produire leur déclaration de revenus, même s'ils n'ont aucun revenu à déclarer ou impôt à payer. Cela peut leur permettre, entre autres, de bénéficier de certains programmes d'aide et d'autres avantages fiscaux, selon leur situation.

JUSTE. POUR TOUS.

Revenu Québec a pour mission de s'assurer que chacun paie sa juste part du financement des services publics. Son objectif est de maintenir l'équité fiscale dans l'intérêt de tous.

