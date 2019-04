L'entreprise experte en blockchain Jelurida s'associe avec Henkel pour soutenir son initiative +2020





LUGANO, Suisse, 1er avril 2019 /PRNewswire/ -- Jelurida continue de bâtir sa réputation en tant que fournisseur leader de technologies blockchain et de services d'apprentissage. Henkel, un fabricant allemand leader de produits industriels et de grande consommation avec plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, s'est associée à Jelurida pour renforcer les capacités des équipes techniques et informatiques afin de comprendre, concevoir et mettre en oeuvre des solutions blockchain.

Vers un avenir digital

Les équipes de Jelurida et Henkel ont débuté leur collaboration par un atelier de six heures le mercredi 27 mars au siège de Henkel à Düsseldorf. L'initiative fait partie de la stratégie 2020+ de Henkel visant à accélérer la digitalisation au sein de la société.

« Travailler à l'ère digitale nécessite de se tenir informé des technologies émergentes qui permettent de résoudre les problèmes de l'entreprise », a déclaré Rodolfo Quijano, responsable EDI et Blockchain chez Henkel. « C'est la raison pour laquelle nous nous sommes associés à Jelurida, afin d'apporter des connaissances sur la blockchain à nos gestionnaires informatiques, de services partagés et des processus d'entreprise à Düsseldorf. »

« Nous sommes très impressionnés par l'engagement d'Henkel à maintenir son personnel à la pointe de la technologie », a confié Lior Yaffe, cofondateur et directeur général de Jelurida. « Nous avons eu l'opportunité d'avoir des discussions approfondies sur les domaines dans lesquels la technologie blockchain ajoute vraiment de la valeur. Les possibilités sont nombreuses. »

Cette annonce a eu lieu quelques jours après qu'une solution basée sur la plateforme Ardor visant à encourager la prévention du diabète a remporté le Grand Prix au hackathon GoodDollar à Tel Aviv.

La communauté de Jelurida en pleine croissance

Au cours des prochaines semaines, Jelurida participera à une série d'événements pour renforcer sa présence sur les marchés espagnol, américain et nigérian.

Jelurida participera à une table ronde le 3 avril à Madrid pour l'adoption de la technologie blockchain dans le monde de l'entreprise avec des experts d'IBM, de UST Global, de l'Union internationale des télécommunications, de Liberbank et d'autres institutions. Le lendemain, Lior Yaffe donnera un discours d'une heure sur les contrats intelligents pour la communauté des utilisateurs de Java à Madrid.

Outre-Atlantique, le 17 avril, toute personne se trouvant à New York est invitée à participer à un événement spécial parrainé par Jelurida et consacré aux possibilités d'usage de la technologie blockchain en tant que service. Le groupe Blockchain for Business de Philadelphie et New York sera l'hôte de l'événement, qui commencera quelques instants après la conférence Synchronize DLT d'IMN pour les institutions financières.

La société est également ravie de soutenir trois événements au Nigéria, notamment un hackathon le 28 et 29 mars, des interventions à Coinfest le 4 et 5 avril et sponsorise la conférence Blockchain, AI, & Digital Assets du 24 et 25 mai.

