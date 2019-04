Investissements Russell lance son nouveau Fonds d'opportunités de revenu





Investissements Russell Canada Limitée (Russell Investments Canada) a annoncé le lancement du Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell, conçu pour fournir des revenus durables via un accès à un groupe de gestionnaires de portefeuille sélectionnés, possédant une expertise spécifique en placements producteurs de revenus.

Le Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell (le « Fonds ») offre aux investisseurs une exposition à des classes d'actifs alternatives et à des stratégies présentant un potentiel de diversification accrue, de protection en cas de baisse et de sources de revenus supplémentaires.

Le Fonds a également pour but de tirer partie de techniques de gestion de portefeuille telles que la vente à découvert et l'effet de levier, habituellement utilisées par des investisseurs institutionnels majeurs. Celles-ci sont maintenant disponibles pour les investisseurs particuliers en vertu d'un amendement au règlement sur les valeurs mobilières (Instrument national Fonds d'investissement 81-102) qui est entré en vigueur au début de 2019.

« De nombreux investisseurs qui approchent la retraite, ou qui sont retraités, recherchent des sources de revenus durables », affirme Darren Spencer, gestionnaire de portefeuilles clients, placements alternatifs, chez Investissements Russell. « Et pourtant, les investisseurs sont confrontés aujourd'hui à de plus grands défis. Étant donné la volatilité du marché des actions, les faibles rendements des revenus fixes et la longévité accrue, il est clair que les investisseurs canadiens souhaitent que leurs revenus durent plus longtemps, avec des placements qui continuent de croître dans le temps. »

Le Fonds d'opportunités de revenu Investissements Russell investira principalement dans une large gamme d'actions productrices de revenus, d'actifs réels et de titres à revenu fixe. L'adoption d'une approche multi-stratégique incorporant des techniques et des classes d'actifs de placements alternatifs peut contribuer à atténuer le risque et générer des rendements supplémentaires. Investissements Russell Canada a sélectionné avec soin des gestionnaires de placements de premier plan dans le monde pour gérer le Fonds.

Le Fonds est conçu pour rechercher la croissance dans une grande variété de contextes économiques et de marché tout en gérant le risque et en offrant le potentiel d'un rendement durable. Il cible un rendement de 4 à 6 %.

Investissements Russell Canada fait partie de la société de placement mondiale Investissements Russell, qui investit depuis longtemps dans des alternatives sur un certain nombre de cycles du marché et possède actuellement 24,8 milliards CAD d'actifs alternatifs sous gestion (au 31 décembre 2018).

À propos de Investissements Russell Canada Limitée

Investissements Russell Canada Limitée est une filiale en propriété exclusive de Russell Investments Group, Ltd. Établie en 1985, la société Investissements Russell Canada Limitée à son siège social à Toronto.

À propos de Investissements Russell

Avec de plus de 80 ans d'expérience, Investissements Russell est un fournisseur mondial de solutions de placement dont la mission est d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs à long terme. Investissements Russell offre des solutions de placement dans 31 pays, gère 356,7 milliards de dollars d'actifs (au 31 décembre 2018) et fournit des services de conseils sur 2,4 billions de dollars d'actifs (au 30 juin 2018). Investissements Russell se spécialise dans les solutions multi-actifs et les services de placement et de mise en oeuvre dans le but d'offrir des stratégies de placement, des gestionnaires et des classes d'actifs de premier ordre à ses clients du monde entier. Investissements Russell, qui a son siège social à Seattle, dans l'état de Washington, exerce ses activités à l'échelle mondiale dans 21 bureaux fournissant des services de placement dans les principaux centres financiers du monde tels que New York, Londres, Tokyo et Shanghai.

