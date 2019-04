La Maison Finlandia bat des records en 2019





Pour la Maison Finlandia, l'année 2019 est celle de tous les records. Le bâtiment, qualifié de salle nationale finlandaise, aura le privilège d'accueillir plusieurs congrès internationaux, assemblées générales annuelles et célébrations durant le printemps. Le moment fort de la formidable série sera la présidence du Conseil de l'Union européenne, qui reviendra à la Finlande. La Maison Finlandia a été choisie comme lieu unique pour environ 70 réunions de l'UE qui auront lieu durant la présidence. Le chef d'oeuvre architectural du légendaire Alvar Aalto a prouvé son statut d'atout important pour la dynamique ville d'Helsinki, capitale de la Finlande.

La Maison Finlandia connaît un succès total cette année. Le célèbre centre culturel, qui peut également être décrit comme la salle nationale finlandaise, battra cette année son record en termes de revenus.

« Nous sommes en bonne voie pour réaliser une année exceptionnelle. Nos visiteurs venant pour des congrès internationaux stimulent l'économie d'Helsinki, contribuant à hauteur de près de 50 millions d'euros chaque année. Les visiteurs stimulent les services locaux comme les restaurants, les hôtels et tous types de magasins. Nous sommes implantés en plein coeur de la magnifique ville d'Helsinki, ce qui veut dire que tous les excellents services du centre-ville sont à proximité », a déclaré Johanna Tolonen, PDG de la Maison Finlandia.

La Maison Finlandia promet amusement, polyvalence et détente. Le bâtiment magnifié, dessiné par l'architecte emblématique Alvar Aalto, recèle en son sein tout un éventail d'espaces différents pour les concerts, les spectacles, les pièces de théâtre, les foires, les expositions, les congrès et les réunions. Lorsqu'il est question de choisir où organiser un événement international, la Maison Finlandia figure parmi les plus grands atouts pour la Finlande et sa capitale maritime Helsinki.

« Les organisateurs évaluent différents lieux en fonction des possibilités et de l'aptitude pour l'événement. En ce moment, les compétences, la sécurité et la sélection alimentaire sont des critères essentiels. Pour tous ces critères, la Maison Finlandia a été couverte d'éloges. L'été dernier, nous avons probablement mis en place le centre de presse le plus heureux au monde pour le sommet politique Trump-Putin. Grâce à notre personnel hautement qualifié, ce sommet a été organisé en moins de deux semaines. Ravis, les journalistes ont donc fait passer le message dans le monde entier à notre sujet », précise Mme Tolonen, enchantée.

Depuis le sommet Trump-Putin, plusieurs agences événementielles internationales ont visité Helsinki pour voir la Maison en vue d'une possible utilisation pour leurs futurs grands événements.

La Maison Finlandia, un lieu fiable, divertissant et fanscinant

En 2019, les revenus de la Maison Finlandia dépasseront les 20 millions d'euros. La Maison n'a jamais réalisé un chiffre d'affaires annuel aussi élevé.

Au total, 39 congrès internationaux auront lieu à la Maison Finlandia en 2019. Les thèmes vont des sciences médicales à la technologie, en passant par l'écologie. En juin, le Forum mondial de l'économie circulaire réunira à Helsinki plus de 2 000 influenceurs et décideurs politiques venus du monde entier. L'édition 2019 du sommet Fragrant Hills Tourism de la Fédération internationale des villes touristiques aura lieu en septembre. Tout cela contribue à renforcer la position d'Helsinki dans le secteur mondial du tourisme.

La présidence du Conseil de l'Union européenne reviendra à la Finlande du 19 juillet au 19 décembre. Durant cette période, la Maison Finlandia aura le privilège d'accueillir environ 70 réunions de l'UE en tant que lieu unique de la présidence du Conseil.

« C'est un grand honneur pour nous de se voir confier la gestion d'une tâche aussi extraordinaire. Et, tandis que nous accueillerons les réunions de l'UE, nous accueillerons également tous les autres visiteurs. Notre vaste bâtiment possède toutes les facilités pour être un lieu à la fois fiables, divertissant et fascinant », a expliqué Mme Tolonen.

La Maison Finlandia a remporté le prix Best Congress/Conference/Convention Venue (Meilleur lieu pour les congrès/conférences/conventions) au Bea World Festival 2018, qui récompense chaque année les meilleurs événements.

Afin d'être en mesure de servir ses visiteurs pleinement, la Maison Finlandia fera l'objet d'une rénovation complète durant les années 2022?2024. À l'avenir, le secteur mondial des événements aura les yeux rivés sur Helsinki.

La Maison Finlandia est un chef d'oeuvre de l'architecte finlandais de renommée mondiale Alvar Aalto. Cela en fait un lieu populaire pour les événements ? tant internationaux que nationaux ? organisés à Helsinki.

De plus amples informations sont disponibles sur : www.finlandiatalo.fi/en

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 09:35 et diffusé par :