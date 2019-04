Le ministre Goodale souligne le premier anniversaire du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants





OTTAWA, le 1er avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie les femmes et les hommes qui risquent leur vie pour assurer notre sécurité ainsi que leur famille lors d'une tragédie.

Durant son discours d'ouverture à l'Assemblée générale 2019 - Conférence législative, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, a souligné le nouveau Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants du gouvernement du Canada, un programme fédéral de subventions qui honore le service et le sacrifice des premiers répondants qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions.

Depuis le lancement du Programme le 1er avril 2018, des subventions commémoratives non imposables ont été accordées aux familles de 19 premiers répondants ayant perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Un total de 53 autres demandes de subventions sont en traitement.

Raymond Chabot Grant Thornton s'est vu attribuer le contrat d'administrer la subvention. Des spécialistes formés sont à la disposition des candidats pour les guider tout au long du processus et les demandes peuvent être présentées en ligne ou en personne à différents points de service partout au Canada.

Le Programme de subvention commémoratif fait partie de l'engagement pris par gouvernement du Canada qui accorde la priorité au soutien des agents et du personnel de la sécurité publique. Sécurité publique Canada continue de travailler avec ses partenaires pour mettre au point un plan d'action sur les blessures de stress post-traumatiques (BSPT) pour le personnel de la sécurité publique. S'appuyant sur une série de consultations avec des partenaires, le plan d'action soutiendra la prévention, l'intervention précoce, la réduction de la stigmatisation, les soins et le traitement pour tous les types de personnel de la sécurité publique, dans tout le pays.

Citations

« Les premiers répondants risquent leur vie chaque jour afin d'assurer notre sécurité. Leur altruisme et leur sacrifice sont dignes du respect de tous les Canadiens, et leurs familles méritent d'être traitées avec la plus grande compassion et le plus grand soutien lorsque frappe le malheur. Le Programme de subvention commémoratif honore le service des premiers répondants dans leur engagement inébranlable à assurer la sécurité des Canadiens et des collectivités. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Nous savons qu'il n'est pas possible de remplacer un époux ou une épouse, un père ou une mère. Chaque fois qu'un premier répondant perd la vie dans des circonstances tragiques, ce programme fournit un soutien tangible pour les familles lorsqu'ils en ont le plus besoin. Le personnel policier de première ligne sont reconnaissant de la direction du gouvernement du Canada dans l'établissement de cette subvention. Bien que nous espérons qu'elle ne soit utilisée le moins possible, l'appui que cette subvention offre aux proches est une initiative incroyable ».

- Tom Stamatakis, président, Association canadienne des policiers

Faits en bref

Grâce au Programme de subvention commémoratif, les familles de premiers répondants, c'est-à-dire les policiers, les pompiers, les ambulanciers, y compris les bénévoles, les réservistes et les membres auxiliaires, qui ont perdu un proche en raison de leurs fonctions recevront un montant forfaitaire unique non imposable de 300 000 $.

Le gouvernement du Canada , les provinces et les territoires ont remis l'année dernière leurs premiers prix pour service exemplaire en sécurité civile afin de souligner les personnes qui travaillent fort pour assurer notre sécurité. Le prochain appel de mise en candidature est ouvert jusqu'au 11 mai.

, les provinces et les territoires ont remis l'année dernière leurs premiers prix pour service exemplaire en sécurité civile afin de souligner les personnes qui travaillent fort pour assurer notre sécurité. Le prochain appel de mise en candidature est ouvert jusqu'au 11 mai. En 2017, le Jour commémoratif national des pompiers a été créé de façon officielle le deuxième dimanche de chaque année en mémoire des pompiers qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Le Jour commémoratif national des policiers et des agents de la paix tenu le dernier dimanche de septembre commémore les policiers et les agents de la paix qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions.

commémoratif national des policiers et des agents de la paix tenu le dernier dimanche de septembre commémore les policiers et les agents de la paix qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Le gouvernement du Canada a rétabli le programme de financement de la recherche et du sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipement lourd qui permet de soutenir les équipes interdisciplinaires chargées de répondre aux urgences les plus complexes.

a rétabli le programme de financement de la recherche et du sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipement lourd qui permet de soutenir les équipes interdisciplinaires chargées de répondre aux urgences les plus complexes. Le budget de 2018 a investi 20 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer le nouveau Consortium national de recherche par l'Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique (ICRTSP) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) afin de s'attaquer aux BSPT chez le personnel de la sécurité publique.

(IRSC) afin de s'attaquer aux BSPT chez le personnel de la sécurité publique. Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a investi 10 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, dans une thérapie cognitivo-comportementale sur Internet afin d'offrir un meilleur accès aux soins et aux traitements au personnel de la sécurité publique, en particulier dans les régions rurales et éloignées.

a investi 10 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, dans une thérapie cognitivo-comportementale sur Internet afin d'offrir un meilleur accès aux soins et aux traitements au personnel de la sécurité publique, en particulier dans les régions rurales et éloignées. Le gouvernement a investi 10 millions de dollars dans une étude longitudinale sur la santé mentale des nouvelles recrues de la Gendarmerie royale du Canada qui nous aidera à élaborer des stratégies adéquates sur le mieux-être mental et le rétablissement destinées aux forces et aux autres organismes d'intervention d'urgence.

