Jolywood remporte le prix Tous domaines de qualité du TÜV Rheinland





SUZHOU, Chine, 1er avril 2019 /PRNewswire/ - Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood) a remporté le prix Tous domaines de qualité du TÜV Rheinland dans la catégorie rendement énergétique externe pour modules bifaces photovoltaïques grâce à ses techniques photovoltaïques pionnières liées au type N à haut rendement.

Le prix Tous domaines de qualité organisé par le leader mondial de l'industrie TÜV Rheinland représente une célébration annuelle de contributions exceptionnelles dans le secteur photovoltaïque (PV) par les fabricants de modules, onduleurs, systèmes de stockage d'énergie et composants dans la Grande Chine, et c'est devenu un baromètre bien connu de tendances dans l'industrie PV. Cette année, dans le cadre du Congrès Tous domaines de qualité dans le solaire, la cérémonie de remise de prix s'est tenue à Suzhou, dans la province du Jiangsu à l'est de la Chine. À l'occasion de cet événement de deux journées, Dr Liu Zhifeng, directeur général de Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd, a présenté un exposé sur les techniques mises au point par Jolywood sur le module biface à passivation de contact de type N.

Après des années de recherche et développement sur ses cellules et modules solaires bifaces de type N à haut rendement, Jolywood a abouti à des réalisations révolutionnaires renforçant l'efficacité de la conversion et réduisant le coût moyen actualisé de l'énergie (LCOE, 'Levelized Cost of Energy'). L'un de ses produits le plus récents est la cellule biface de type N à passivation de contact, laquelle augmente l'efficacité moyenne de conversion au-delà de 22,5 %, avec une alimentation avant dépassant 330 W.

En raison de la supériorité des matières premières et de la structure, la cellule solaire à passivation de contact offre un marge d'amélioration d'efficacité plus importante si on la compare aux autres cellules solaires PERC (Passivated Emitter Rear Contact, émetteur passivé et contact arrière). Elle présente en outre des avantages tels qu'une absence de dégradation induite par le potentiel (PID), une absence de dégradation induite par la lumière (LID), une meilleure réponse en lumière faible, un risque plus faible de fissuration, etc. Une performance élevée et une haute fiabilité permettent de plus grands avantages sur le long terme et un LCOE moindre.

Pour assurer une haute qualité, tous les produits de Jolywood doivent subir de multiples essais à l'extérieur avant d'être approuvés. Le comité du prix Tous domaines de qualité a reconnu Jolywood au bout d'une année de séries d'inspections sur place portant sur le rendement en énergie du module en conditions extérieures, ceci démontrant une fois de plus la constance de Jolywood dans l'excellence de la qualité.

Confirmant son implantation ferme sur la scène internationale, Jolywood a par ailleurs créé un partenariat avec la célèbre société Datong Panda PV et le projet Zonnepark Rilland aux Pays-Bas : avec 11,75 MW, c'est la plus grande centrale électrique solaire à échelle d'utilitaire construite en Europe à partir de modules solaires bifaces de type N.

« En tant que pionnier dédié à l'industrie énergétique écologique, Jolywood s'est toujours attaché à ses normes de qualité élevée et à de stricts principes de recherche et développement, » a déclaré Lin Jianwei, président de Jolywood. « Depuis plus d'une décennie, nous donnons à la qualité la priorité sur tout le reste et nous nous consacrons sans réserve à la mise au point de cellules solaires à haut rendement, à des faces arrière PV de haute qualité et à des techniques intégrées de haute fiabilité. Nous espérons représenter une force centrale dans la réalisation prochaine de la parité réseau. »

À propos de Jolywood

Jolywood (SZ : 300393) est le leader mondial du développement, de la production et de la commercialisation de modules solaires bifaces et cellules solaires bifaces à face arrière photovoltaïque monocristalline de type N à haut rendement. Fondé en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) est le plus grand fabricant de faces arrière photovoltaïque dans le monde, avec une capacité de production annuelle dépassant 100 millions de mètres carrés. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), filiale à part entière de Jolywood Suzhou, a été fondée en 2016, et elle domine depuis 2017 l'industrie mondiale du solaire avec une capacité de production de 2,4 GW de cellules solaires bifaces de type N.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/843516/JOLYWOOD_award.jpg

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 09:25 et diffusé par :