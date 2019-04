Ivaco Rolling Mills réduit la production dans ses installations à L'Orignal, en Ontario.





L'ORIGNAL, Ontario, 01 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 1er avril, Ivaco Rolling Mills a annoncé qu'elle réduirait ses niveaux de production dans ses installations de L'Orignal, et ce à compter du 28 avril en raison de la détérioration des conditions du marché de l'acier. Cela devrait entraîner une réduction permanente de son effectif au nombre de 50 employés à temps plein. Lors d'une réunion qui se tenait mercredi dernier, la société a informé les travailleurs qu'elle ne pouvait plus continuer à opérer avec une équipe à quatre quarts de travail. L'aciérie et l'usine de laminage fonctionneront dès la fin avril avec une équipe à trois quarts de travail.



L'industrie sidérurgique au Canada fait actuellement face à une pression énorme causée par les perturbations des marchés mondiaux de l'acier dues à la surcapacité, aux sanctions commerciales américaines et aux mesures de sauvegarde mises en place par d'autres pays. L'imposition par les États-Unis de tarifs mondiaux sur l'acier et sur l'aluminium en vertu de l'article 232 a donné lieu à une baisse des exportations d'acier sur le marché américain et à une montée des importations d'acier détournées vers le Canada. D'autres pays, dont l'Union européenne, ont également mis en place des mesures de sauvegarde sur les produits d'acier, ce qui augmenté le volume d'acier détourné vers le Canada.

« Le Canada est l'un des marchés de l'acier les plus exposés au monde et l'absence de résolution des problèmes liés aux sanctions commerciales des États-Unis en vertu de l'article 232 entrave les exportations et accroît le flux d'acier détourné vers le Canada, causant des torts considérables à l'industrie », a déclaré Will Trower, directeur financier chez Ivaco. « Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser l'impact des perturbations du marché sur nos employés. Ivaco Rolling Mills reste engagée dans la production de billettes en acier et de fil machine au Canada ».

« Ces mises à pied sont dévastatrices pour nos membres et la communauté. En tant que syndicat, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour travailler des deux côtés de la frontière pour mettre fin aux droits tarifaires illégaux et injustifiés imposés par les États-Unis. Ici au Canada, nous poussons également pour que le ministre des Finances suit l'exemple de l'Union européenne pour prolonger les mesures de sauvegardes sur les produits d'acier, afin de protéger les bons emplois des producteurs au Canada », a déclaré Richard Leblanc, coordonnateur régional pour les Métallos.

Ivaco Rolling Mills collabore avec ses partenaires du syndicat, de l'industrie, et du gouvernement pour résoudre la question des droits tarifaires américains imposés en vertu de l'article 232 et pour mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde définitives qui stabiliseront le marché et qui protégeront les emplois canadiens.

À propos d'Ivaco

Ivaco Rolling Mills est un fournisseur de fil machine réputé pour les secteurs de l'automobile, de l'énergie, de l'agriculture, de la construction et des télécommunications. Ses installations, situées dans les comtés de Prescott et Russell, en Ontario, produisent des billettes et du fil machine en acier de haute qualité sécuritairement, respectueuse de l'environnement et écoénergétique.

