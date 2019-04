Chorus Aviation conclut l'acquisition de six avions régionaux





Offrir l'aviation régionale au monde entier

HALIFAX, le 1er avril 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une opération entre Chorus Aviation Capital et Elix Aviation Capital visant un portefeuille de six avions régionaux. L'opération avait été annoncée le 21 février 2019.

Le portefeuille de six avions comprend deux ATR72-600 loués à Azul Airlines du Brésil, deux Q400 loués à Ethiopian Airlines et deux Q400 loués à Jambojet du Kenya.

Grâce à ces acquisitions, Chorus Aviation Capital dispose d'un portefeuille d'avions régionaux loués (y compris cinq opérations en attente de clôture) composé de 40 avions : 28 turbopropulseurs et 12 jets régionaux, d'une valeur approximative de 860 millions de dollars américains.

À propos de Chorus Aviation Capital

Fondée en 2017, Chorus Aviation Capital entretient actuellement des liens avec douze sociétés aériennes régionales établies dans douze pays. Elle vise principalement à bâtir un portefeuille d'avions régionaux neufs ou en milieu de vie, tout en tirant parti des synergies inhérentes à ses sociétés affiliées dans le but d'offrir une gamme complète de services d'aviation régionale.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Depuis 2011, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué Chorus Aviation Capital, entreprise destinée à devenir l'un des fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux les plus importants du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation S.E.C. et de Voyageur Aviation Corp., sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Ensemble, les entreprises du groupe Chorus peuvent offrir une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.ca

Information prospective

Le présent communiqué peut renfermer de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « en attente », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires. L'information prospective met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont indiqués. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats indiqués dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, notamment celles décrites dans les documents d'information de Chorus, disponibles à l'adresse www.sedar.com et les facteurs de risque indiqués dans la notice annuelle de Chorus datée du 21 février 2019. Les énoncés contenant de l'information prospective figurant dans le présent communiqué représentent les attentes de Chorus en date du communiqué (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et ils sont susceptibles de changer par la suite. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier de tels énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 09:21 et diffusé par :