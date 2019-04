Fonds Dynamique élargit sa gamme de produits spécialisés liquides en lançant le Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique





TORONTO, le 1er avril 2019 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce aujourd'hui le lancement du Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, son troisième produit spécialisé liquide. Cette nouvelle solution procure aux investisseurs des revenus mensuels ainsi que les avantages attrayants en matière de diversification qui sont associés aux actifs réels, comme les titres liés à l'immobilier et aux infrastructures.

« Depuis le lancement de nos deux premiers fonds spécialisés liquides l'an dernier, les conseillers ont exprimé un intérêt grandissant pour ces produits, qui permettent de diversifier davantage les portefeuilles de leurs clients. Ils font confiance à Fonds Dynamique en raison de sa longue feuille de route et de sa solide réputation dans le domaine des placements alternatifs. Aujourd'hui, nous occupons une position de chef de file des solutions spécialisées liquides au Canada. Notre nouveau fonds vient enrichir notre gamme de produits. De plus, il offre aux conseillers plus de choix et de souplesse pour répondre aux besoins de leurs clients », indique Neal Kerr, président et chef de la direction, Fonds Dynamique.

Le Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique cherche à générer des revenus et une plus-value du capital à long terme principalement en investissant à l'échelle mondiale dans un portefeuille diversifié de titres d'entreprises qui détiennent une participation dans des biens immobiliers, des services publics et des infrastructures. Il a également recours à des stratégies spécialisées afin de fournir aux investisseurs un meilleur potentiel de rendements ajustés au risque. Ses gestionnaires, Tom Dicker, Frank Latshaw et Oscar Belaiche, se trouvent aussi à la tête d'un mandat analogue qui a été lancé en novembre 2009.

Pour en savoir plus sur les produits spécialisés liquides de Fonds Dynamique et sur la manière dont ils peuvent rehausser les portefeuilles de vos clients, rendez-vous à www.dynamique.ca/fondsspecialises.

Les placements dans les fonds peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. MD Fonds Dynamique est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

