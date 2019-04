/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'Assemblée des Premières Nations (APN) convoque le Forum national sur le mieux-être mental à Winnipeg, au Manitoba, du 2 au 4 avril 2019/





OTTAWA, le 29 mars 2019 /CNW/ - Des centaines de dirigeants des Premières Nations, de spécialistes du bien-être mental, d'organismes de la santé, de représentants du gouvernement et de personnes qui ont des expériences de vécu se rassembleront à Winnipeg du 2 au 4 avril 2019 pour le tout premier Forum national sur le mieux-être mental et foire aux informations sur la santé de l'APN. Ce forum sera l'occasion de discuter du bien-être mental et du lien avec les déterminants sociaux de la santé, tels que les dépendances, la promotion du mieux-être, la culture, le genre et la sexualité, ainsi que l'accès aux services de santé et la transformation du domaine de la santé.

DATE : Du 2 au 4 avril 2019 HEURE : 9 h LIEU : Centre des congrès RBC, salle de bal York, rez-de-chaussée, édifice sud Winnipeg, MB

Agir sur le bien-être mental et les problèmes de toxicomanie demeure une priorité pour les Premières Nations à l'échelle nationale. Le Forum national de l'APN sur le mieux-être mental proposera des séances de discussion sur le passé et le présent et tentera de trouver des moyens de renforcer le mieux-être mental des Premières Nations pour l'avenir. Le forum mettra l'accent sur l'écoute de celles et ceux qui ont des expériences de vécu pour permettre aux dirigeants, aux détenteurs de connaissances sur le mieux-être mental et aux travailleurs dans ce domaine d'avoir un aperçu des prochaines étapes.

Les systèmes qui ont une incidence sur le bien-être mental des Premières Nations doivent changer pour être en mesure de mieux aborder les multiples obstacles et défis qui existent à tous les ordres de gouvernement. Une approche élaborée par les Premières Nations soutiendra les initiatives des Premières Nations grâce à des politiques pertinentes sur le plan culturel, des mécanismes, des stratégies, des programmes et des services de financement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.afn.ca.

Nous invitons les membres des médias à obtenir, avant l'événement, leur accréditation, laquelle est obligatoire, auprès des personnes-ressources indiquées ci-dessous.

L'Assemblée des Premières Nations est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations au Canada. Suivez l'APN sur Twitter : @AFN_Comms, @AFN_Updates.

SOURCE Assemblée des Premières Nations

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :