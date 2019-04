Martini Racing Ciclismo : Tom Boonen nommé capitaine de route





BRUXELLES, 1er avril 2019 /PRNewswire/ -- Tom Boonen de retour dans le peloton, ou plutôt dans un « peloton-horeca ». Martini Racing Ciclismo sera constitué de participants issus du secteur des Cafés-Hôtels-Restaurants. Ancien champion du monde, trois fois vainqueur du Tour des Flandres et quatre fois vainqueur du classique Paris-Roubaix, Boonen endosse désormais le rôle de capitaine de route en soutien à un projet visant à mettre les professionnels du secteur de l'hôtellerie-restauration sur leurs vélos de course et les encourager ainsi à maintenir un mode de vie sain.

Le Martini Racing a célébré son 50ème anniversaire l'année dernière. Peut-être plus connue à travers les circuits de Formule 1 et les compétitions de rallye, la société-mère Martini possède pourtant aussi des liens étroits avec la course cycliste. Elle fut même l'une des précurseurs du parrainage sportif. Dès 1914, la société alors nommée Martini & Rossi finançait la Grande Corsa Ciclistica Nazionale Coppa, et en 1936, la marque parrainait le Giro (Tour d'Italie). Ces noms apparaitraient plus tard le long des routes de la Primavera (Milan-San Remo) et du Tour de France, où le Challenge Martini a servi d'événement pour le classement des équipes pendant de nombreuses années.

Après sa récente implication dans la F1 avec l'écurie Williams-Martini, la marque de vermouth se concentre désormais à nouveau sur la course cycliste. Leur objectif avec Martini Racing Ciclismo est d'encourager les travailleurs du secteur de l'hôtellerie-restauration à garder un mode de vie équilibré. Pour la plupart d'entre eux, les week-ends étant particulièrement chargés, les courses cyclistes sont donc programmées le lundi, sur route au printemps et en été, et lors de compétitions de cyclo-cross ou sur piste en automne. Un véritable camp d'entraînement hivernal a été organisé à Calp, en Espagne en janvier dernier, qui a réunit une trentaine de cyclistes.

Les courses sont généralement menées par des professionnels ou anciens professionnels comme Zdenek Stybar, Sven Nys, Iljo Keisse, Ludo Dierckxens, Puck Moonen et Tom Boonen. Le choix de l'équipe s'est finalement porté sur Tom Boonen qui représente le régulateur idéal. L'opération s'est conclue par la signature d'un contrat de deux ans le nommant capitaine de route pour le programme Martini Racing Ciclismo en Belgique.

L'idée de réunir des professionnels du secteur de l'hôtellerie-restauration à travers le cyclisme s'est avéré un tel succès que plusieurs projets similaires ont vu le jour dans plusieurs autres pays. Des chapitres du Martini Racing Ciclismo ont émergé en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni, et ils seront bientôt rejoints par des équipes des Pays-Bas, du Danemark, des États-Unis et de la Chine.

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/843137/Tom_Boonen.jpg)

