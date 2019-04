Une ristourne plus accessible, uniforme et transparente





Lancement du concept de la nouvelle ristourne individuelle

MONTRÉAL, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins annonce aujourd'hui le nouveau concept de la ristourne. Desjardins a consulté 4 000 membres, tenu 24 groupes de discussion et réalisé 4 grands sondages afin de connaître les attentes et besoins de ses membres. Le processus s'est échelonné sur une année où plusieurs départements ont été mis à contribution, du marketing et des finances aux technologies de l'information, afin de concevoir un concept plus uniforme et qui rejoint davantage de membres.

« L'évolution de la ristourne est réellement le fruit d'une démarche où le membre a été placé au coeur de nos préoccupations. En travaillant ainsi dans l'intérêt de nos membres, nous sommes confiants que les bénéfices créés nous rapprochent de notre ambition d'être premier dans le coeur des gens. C'est une ristourne plus accessible, uniforme, transparente et facile à comprendre », a mentionné Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Chaque année, une partie de nos excédents est redistribuée sous forme de ristourne individuelle et de remise collective. En effet, les membres d'une caisse peuvent choisir de renoncer à une partie de ses gains individuels pour les mettre au service de toute la communauté en se dotant d'un Fonds d'aide au développement du milieu.

Le concept de la nouvelle ristourne conserve cette approche et le calcul de la ristourne individuelle est toujours basé sur le volume d'activités avec votre caisse en épargne et financement. Cependant, on ajoute les éléments suivants :

Ristourne produits : Elle reconnaît les membres qui font confiance à Desjardins pour leurs grands besoins financiers. Ils recevront un montant fixe additionnel, soit 50 $ pour l'année 2019, s'ils détiennent au moins un produit dans chacune des familles suivantes :

Comptes



Prêts, marges et cartes de crédit



Placements et investissements



Assurances

Affichage sur AccèsD des montants reçus

100 % des caisses vont pouvoir verser une ristourne

Le montant de la Ristourne produits sera ajusté chaque année selon les résultats financiers du Mouvement Desjardins. De plus, par souci d'équité, puisque les jeunes de 30 ans et moins ont des besoins financiers moindres, ils n'auront qu'à détenir des produits dans trois familles de produits sur quatre pour être admissibles à cette ristourne.

Ces nouveautés permettront à davantage de membres de recevoir une ristourne. En somme :

840 000 membres de plus recevront une ristourne (une hausse de 30 %);

le nombre de jeunes de 30 ans et moins qui recevront une ristourne va augmentera de 50 %;

7 membres sur 10 recevront une ristourne.

Ce nouveau format de ristourne répond aux besoins de nos membres qui souhaitaient être reconnus pour leur fidélité, qu'elle s'exprime par leur détention de produits, leurs volumes d'affaires ou leur ancienneté avec l'ensemble du Mouvement Desjardins.

Rappelons que pour l'année financière 2018, Desjardins versera 253 M$ en ristournes, alors qu'il avait versé 202 M$ l'année précédente. Le versement de la ristourne de 2018 sera versé aux comptes de nos membres en juin 2019.

