Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador collaborent pour soutenir les services en français dans la province





Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador annoncent une entente intergouvernementale de cinq ans pour améliorer l'accès aux programmes et aux services en français de la province

OTTAWA, le 1 avril 2019 /CNW/ - Au fil des générations, les Canadiens ont gardé leurs langues officielles et leur culture bien vivantes. Le français et l'anglais sont au coeur de notre identité et de nos valeurs. Assurer leur vitalité est essentiel et repose sur l'édification de communautés fortes et dynamiques. L'existence de services dans les deux langues officielles contribue à la capacité des communautés minoritaires de s'épanouir et de se développer.

C'est pourquoi l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et l'honorable Christopher Mitchelmore, ministre du Tourisme, de la Culture, de l'Industrie et de l'Innovation, et ministre responsable des Affaires francophones de Terre-Neuve-et-Labrador, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle entente de collaboration sur les services en français pour la période de 2018-2019 à 2022-2023. L'entente prévoit un financement de 3,5 millions de dollars sur cinq ans, soit 700 000 dollars par année, réparti également entre les deux gouvernements, pour offrir des services en français aux communautés de langue officielle en situation minoritaire à Terre-Neuve-et-Labrador.

L'Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador relative aux services en français 2018-2019 à 2022-2023 vise à développer, à renforcer et à offrir les services provinciaux dans la langue de la minorité. Une offre de service améliorée aux Terre-Neuviens-et-Labradoriens contribuera à rendre la province plus forte et plus inclusive. Cette entente confirme le financement des services provinciaux en français jusqu'en 2022-2023.

Citations

« Aujourd'hui, nous réaffirmons l'engagement de notre gouvernement à travailler de concert avec la communauté et la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour mieux répondre à leurs besoins en matière de services. Ensemble, soyons fiers de ce que nous avons accompli et continuons de rendre les services en français accessibles aux membres des communautés francophone et acadienne. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« La signature de l'Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador relative aux services en français 2018-2019 à 2022-2023 coïncide avec le 25e anniversaire de la coopération entre nos deux gouvernements au chapitre des services en français. Nous sommes déterminés à collaborer avec notre dynamique communauté francophone et acadienne en vue d'améliorer l'accès aux services et à l'information en français, contribuant ainsi à sa vitalité et à son épanouissement. »

- L'honorable Christopher Mitchelmore, ministre du Tourisme, de la Culture, de l'Industrie et de l'Innovation, et ministre responsable des Affaires francophones de Terre-Neuve-et-Labrador

Les faits en bref

Des ententes bilatérales de collaboration intergouvernementale avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador sont conclues depuis 25 ans pour aider la province à offrir des services en français à la communauté francophone et acadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.

Des ententes à frais partagés sont conclues avec les gouvernements provinciaux et territoriaux annuellement ou sur plusieurs années, pour appuyer la collaboration intergouvernementale en matière de services dans la langue de la minorité.

L'Entente Canada-Terre-Neuve-et-Labrador relatives aux services en français 2018-2019 à 2022-2023 représente un investissement du gouvernement du Canada de 1,75 million de dollars sur 5 ans.

Liens connexes

Collaboration intergouvernementale en matière de service dans la langue de la minorité

Bureau des services en français

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :