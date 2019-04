Les yeux sur la route, les mains sur le volant ? Wawanesa lance sa campagne #TAsUneJob sur la distraction au volant





WINNIPEG, Manitoba, 01 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ça n'a rien d'une blague ? la distraction au volant peut gravement compromettre votre sécurité et avoir des conséquences importantes sur vos primes d'assurance et votre privilège de conducteur.



« La distraction au volant est un facteur majeur de la hausse du taux de collisions; de plus, le coût de réparation des véhicules ne cesse d'augmenter en raison des nouvelles technologies dont ils sont dotés », a expliqué Carol Jardine, présidente, Activités d'assurance dommages au Canada de Wawanesa. « Lorsque nous gardons les yeux sur la route, non seulement nous assurons notre protection et celle des autres, mais nous aidons aussi à maîtriser les coûts d'assurance. »

Durant le mois d'avril, Wawanesa Assurance fait la promotion d'habitudes de conduite sécuritaires en invitant les Canadiens à se joindre à la discussion sur les risques et les conséquences de la distraction au volant. Par sa campagne #TAsUneJob dans les médias sociaux, sur Facebook , Twitter et Instagram , Wawanesa veut aussi inciter les gens à utiliser le mode « Ne pas déranger » de leur téléphone intelligent en leur apprenant comment l'activer.

Aucun conducteur n'est à l'abri des conséquences potentielles pour sa sécurité, son dossier de conduite et ses primes d'assurance s'il adopte des comportements à risque élevé sur la route. Le Bureau d'assurance du Canada signale que la distraction au volant est potentiellement aussi dangereuse que la conduite avec les facultés affaiblies et qu'elle est beaucoup plus courante. S'il vous arrive d'être distrait au volant, voici quelques faits à retenir :

Vous courez 23 fois plus de risques de causer un accident si vous textez au volant, et quatre fois plus si vous parlez au téléphone (que vous utilisiez un dispositif mains libres ou non).

Un conducteur distrait peut rater jusqu'à 50 % de l'information que lui fournit son champ visuel. Il peut « voir » sans vraiment saisir ce qui se passe.

Une étude a démontré que dans près de 80 % des collisions et 65 % des quasi-collisions, le conducteur avait fait preuve d'inattention dans les trois secondes précédant l'accident ou l'incident.

Plus de données sur la question sont fournies sur le site Web du Bureau d'assurance du Canada.

Conseils pour assurer votre sécurité au volant :

Avant de monter dans votre véhicule, activez le mode « Ne pas déranger » de votre téléphone intelligent et demandez à vos proches de faire de même.

Si votre téléphone n'offre pas cette fonction, placez-le hors de votre portée pour éviter d'être tenté d'y répondre.

Si vous devez faire un appel, envoyer un texto ou diffuser un message sur les médias sociaux en cours de route, trouvez d'abord un endroit sécuritaire où vous arrêter avant de prendre votre téléphone.

Fondée en 1896 dans le village de Wawanesa au Manitoba, la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa est la plus grande mutuelle d'assurance dommages du Canada, avec plus de trois milliards de dollars de revenus d'exploitation annuels et un actif estimé à plus de neuf milliards de dollars. Wawanesa a établi ses bureaux de direction à Winnipeg et est la société mère de Wawanesa General, qui propose des assurances dommages en Californie et en Oregon; de la Compagnie d'assurance vie Wawanesa, qui offre des produits et services d'assurance vie dans tout le Canada; et de Western Financial Group, qui fournit des produits d'assurance aux particuliers et aux entreprises partout au Canada. Forte de plus de 5 000 employés, Wawanesa sert fièrement au-delà de deux millions d'assurés par le biais de bureaux régionaux et de bureaux de service au Canada et aux États-Unis. Wawanesa est activement engagée envers les organismes communautaires là où elle est présente et ses dons dépassent les niveaux reconnus internationalement comme point de référence en matière de mécénat. Pour en savoir plus, visiter www.wawanesa.com

