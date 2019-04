Suspension de la négociation par l'OCRCVM - NF

Reprise des négociations pour: Société : CannaRoyalty Corp. Symbole CSE : OH (toutes les émissions) Reprise (HE) : 09 h 30 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société...

Les Vêtements de Sport Gildan Inc. a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé la nomination de Donald C. Berg à titre de président du conseil d'administration à compter du 2 mai 2019, à condition qu'il soit réélu au conseil de...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : New Age Brands Inc. Symbole CSE : NF (toutes les émissions) Motif : En attente d'explications sur l'activité boursière Heure de la suspension (HE) : 08 h 40 L'OCRCVM peut prendre la...

Le 12 mars 2019, à la suite d'une demande de l'Autorité des marchés financiers, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a rendu une décision à l'encontre de la société Transactions Excel inc. et de son principal dirigeant, Serge...