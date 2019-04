Zorah biocosmétiques choisit My Little Big Web pour sa stratégie numérique





Zorah biocosmétiques s'associe à My Little Big Web pour faire la promotion de son concours à valeur humanitaire.

MONTRÉAL, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Zorah biocosmétiques, qui produit des cosmétiques écologiques, biologiques et équitables uniques au Canada, retient les services de l'agence numérique montréalaise My Little Big Web pour concevoir et gérer sa stratégie numérique promotionnelle.

Dans le cadre de son concours, intitulé EXPÉDITION HUMANITAIRE IMMERSION MAROC, Zorah biocosmétiques offre la chance aux participants d'accompagner les fondateurs de la marque à découvrir le Maroc et les coopératives de femmes berbères qui produisent l'huile d'argan, qui entre dans la composition de ses produits de beauté ultra-efficaces.

La promotion du concours se fera par l'entremise de la page Facebook de Zorah biocosmétiques, de même que par la diffusion de publicités ciblées sur Internet, dont se chargera My Little Big Web.

Le concours débute le 1er avril 2019. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire et courir la chance de gagner leur place sur zorah.ca .

À propos de My Little Big Web

Fondée en 2013 par Eugénie Delhaye et Maxence Pezzetta, My Little Big Web est une agence de marketing web montréalaise spécialisée en référencement naturel, en conception Web, en réseaux sociaux et en publicité en ligne. L'entreprise offre des services professionnels complets sans aucune sous-traitance autant en français qu'en anglais. Son équipe pluridisciplinaire regroupe des spécialistes en marketing numériques (SEO, SEA et réseaux sociaux), des designers et développeurs Web.

À propos de Zorah biocosmétiques

Zorah biocosmétiques a été fondée en 2003 par Mélissa Harvey, présidente et fondatrice, et Richard Morin, vice-président, afin de créer une ligne de produits cosmétiques québécoise et haut de gamme. La mission de l'entreprise vise la création de produits biologiques, écologiques et équitables. La marque est reconnue pour l'efficacité de ses produits et son service à la clientèle soigné.

