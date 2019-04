Un banc de poissons surprend les employés de SSQ Assurance





QUÉBEC, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Des employés de SSQ Assurance à travers le Canada se sont fait surprendre par un banc de poissons dans leurs locaux. En effet, pour souligner le 1er avril, une escouade d'employés vêtus aux couleurs de SSQ Assurance et d'un masque de poisson s'est déployée dans les couloirs, ascenseurs, salles de réunions et cafétérias de l'entreprise pour faire rire les employés et recueillir leurs réactions dans le cadre d'un tournage vidéo.

« L'idée derrière cette thématique provient du phénomène de la danse organisée des bancs de poissons pendant lequel les poissons adoptent des formes variées de déplacements collectifs. L'entreprise souhaitait reproduire cette dynamique comportementale afin de faire un clin d'oeil à son positionnement de marque « l'esprit collectif » tout en soulignant la tradition du poisson d'avril, » a indiqué Annie Lafond, vice-présidente - Marketing et affaires électroniques.

Tous les ans, plusieurs entreprises rivalisent d'originalité afin de jouer des tours à leurs consommateurs le 1er avril. Pour sa part, SSQ Assurance a souhaité cette année surprendre son personnel. Les employés ont été étonnés par l'initiative, qui s'est déroulée en toute collégialité. Le banc de poissons a même piégé les membres du comité de direction qui se sont aussi fait prendre au jeu.

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au coeur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

