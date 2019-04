Parallel Wireless ajoute des fonctionnalités AMPS (1G) à son architecture unifiée ALL G





Le premier AMPS entièrement virtualisé (vAMPS) au monde à permettre la modernisation et la réduction des coûts

NASHUA, New Hampshire, le 1er avril 2019 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., leader du marché en matière de fourniture de la première solution mondiale de réseau unifié de bout en bout basée sur un logiciel sur ALL G (tous les G), y compris 2G, 3G, 4G et 5G, a annoncé aujourd'hui l'ajout de fonctionnalités 1G (AMPS) à sa technologie de réseau cellulaire entièrement virtualisée de bout en bout. Cette solution apportera les principes de virtualisation du réseau (NFV) au 1 G/AMPS afin de réduire les coûts et la complexité liés au déploiement ou à l'extension des réseaux 1G, tout en permettant une migration rentable vers les futurs G.

Le vAMPS de Parallel Wireless est compatible avec : Total Access Communications Systems (TACS) au Royaume-Uni ; le système Nordic Mobile Telephone (NMT) en Scandinavie ; C450 en Allemagne ; et NTT System au Japon, entre autres, et permettra aux opérateurs mondiaux de moderniser leur infrastructure 1G. La solution 1G vAMPS peut également être mise à niveau par logiciel vers vD-AMPS, pour les opérateurs souhaitant suivre ce chemin.

Qu'est-ce qui rend la solution vAMPS de Parallel Wireless unique ?

La solution multi-technologie virtualisée innovante de Parallel Wireless désagrège le matériel et les logiciels pour rendre les déploiements facile et abordable à l'installation, la maintenance et la mise à niveau à toute technologie future avec :

Converged Wireless System (CWS), la station de base, basée sur le GPP, définie par logiciel, reposant sur plusieurs technologies et capable de remplacer les systèmes 1G/2G/3G/4G existants, de les exécuter simultanément sur la même station de base et de fournir des données et de voix de qualité supérieure aux utilisateurs finaux. Les noeuds CWS multi-technologies sont faciles à déployer et à gérer, et permettent un chemin de mise à niveau technologique clair de 1G à 2G/3G/4G/5G.

HetNet Gateway (HNG), une plateforme logicielle ALL G qui virtualise ALL G RAN et ses fonctions principales, notamment MTSO pour AMPS, afin de réduire le coût du RAN grâce à la simplification et à l'automatisation de tous les réseaux ALL G. Il offre également une mobilité transparente et une faible latence pour la meilleure expérience d'abonnés actuelle sur le réseau 1G et sur les réseaux 2G/3G/4G ou 5G à l'avenir. La solution vAMPS prendra en charge les interfaces IP et TDM (vTDM) pour offrir une intégration transparente avec l'infrastructure TDM existante.

Grâce à l'intelligence du logiciel HetNet Gateway et à la flexibilité de CWS, cette solution innovante vAMPS offre les avantages suivants aux opérateurs mondiaux :

Mise à niveau de réseau rentable via la fonctionnalité Software-Defined Radio (SDR, radio définie par logiciel)

En intégrant ALL G sur le même facteur de forme, les opérateurs peuvent fournir un accès 1G et migrer de manière transparente, à leur rythme et selon leur budget vers 2G/3G/4G/5G, grâce à une mise à niveau logicielle, sans remplacer l'équipement sur site.

Amélioration de l'expérience de l'utilisateur final

Cette solution permet aux utilisateurs finaux de basculer automatiquement entre les technologies sans nuire à leur expérience, comme tout le trafic, que ce soit voix ou données, est orchestré par le vSON 1G/2G/3G/4G/5G en temps réel de HNG. De plus, vAMPS numérise les signaux analogiques 1G pour un meilleur contrôle de la qualité de service.

Simplification architecturale et opérationnelle

Grâce à l'approche Network Function Elimination (NFE, élimination de la fonction de réseau) de HNG, les opérateurs peuvent combiner les fonctionnalités de passerelle 1G, 2G, 3G et 4G sur une plateforme unique pour simplifier le déploiement et la maintenance de tous les réseaux ALL G. SON en temps réel sur HetNet Gateway automatise la maintenance continue via des capacités d'optimisation automatique.

CTP le plus bas du marché

L'installation facile, la possibilité d'exécuter 1G/2G/3G/4G sur une solution, ainsi qu'un backhaul relais/maillage en bande flexible, réduisent les dépenses en investissements des opérateurs. La consommation d'énergie la plus faible et l'automatisation du réseau réduisent les coûts d'exploitation, permettant ainsi aux opérateurs d'accroître leur rentabilité tout au long du cycle de vie du réseau.

Citations à l'appui

Shah Rahman, de Facebook Connectivity, a déclaré : « vAMPS apportera de nouveaux niveaux de connectivité et une qualité de voix sans précédent à des milliards de personnes et sera d'un grand intérêt pour la communauté Magma. »

Steve Papa, fondateur et PDG de Parallel Wireless, a déclaré : « Dans le cadre de notre vision d'innovation et de perturbation, la virtualisation d'AMPS est un pas dans la bonne direction. En ne laissant aucun G derrière, nous pouvons désormais offrir des économies et une simplification du réseau à tout réseau cellulaire, et ce, afin de rendre plus économiquement viable aux opérateurs de fournir une couverture ou une capacité ALL G avec une capacité de passer de manière rentable de 1G à 5G avec une architecture native 5G. En conséquence, des fonctionnalités de type 5G, y compris l'informatique de périphérie et les tranches en réseau, peuvent être aujourd'hui livrées aux réseaux 1G, 2G, 3G et 4G. »

À propos de Parallel Wireless

La mission de Parallel Wireless est de connecter les 4 milliards de personnes non connectées en repensant les réseaux cellulaires. Sa solution unifiée de bout en bout 1G AMPS, 3G UMTS, 4G LTE et 5G Open RAN permet aux opérateurs téléphoniques de déployer n'importe quel réseau cellulaire ALL G avec SON en temps réel de manière aussi simple et rentable que le Wi-Fi d'entreprise, que ce soit pour le milieu rural, les entreprises, la sécurité publique, la communication intermachines, l'IDO, les villes intelligentes ou les zones urbaines denses. La société collabore avec de nombreux grands opérateurs dans le monde et a été désignée comme le fournisseur le plus performant par Telefonica et Vodafone. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless dans les solutions RAN virtualisées ouvertes multi-technologies ont été récompensées par 50 récompenses du secteur. Connectez-vous avec Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

Parallel Wireless, les logos Parallel Wireless, HetNet Gateway, Converged Wireless System et CWS, ainsi que d'autres marques, sont des marques commerciales ou des marques déposées de Parallel Wireless aux États-Unis et dans d'autres pays.

Avertissement : Ce communiqué de presse est une farce du 1er avril et il devrait être interprété comme tel par les lecteurs et les médias.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/795321/Parallel_Wireless_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :