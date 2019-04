RevitaLash® Cosmetics annonce son expansion dans le domaine de l?embellissement total des yeux





Le gel hydratant et l?apprêt pour les yeux AquaBlurMC sera lancé à l?échelle internationale en 2019

VENTURA, Californie, 1er avril 2019 /CNW/ - RevitaLash® Cosmetics, une entreprise pionnière dirigée par des médecins et qui domine sur le marché des produits revitalisants pour sourcils et cils, annonce le lancement de son premier produit pour les soins de la peau, le gel hydratant et l?apprêt pour les yeux AquaBlur. Grâce à une formule riche en antioxydants, ce gel hydratant doux pour les yeux traite les premiers signes du vieillissement en repulpant et en lissant de façon visible la peau autour des yeux.

« Avec AquaBlur, nous introduisons pour la première fois un produit pour la peau dans notre collection révolutionnaire, comme la prochaine étape logique pour la marque RevitaLash Cosmetics. Notre objectif consistait à créer un produit offrant des bénéfices essentiels pour la peau et travaillant de concert avec nos produits primés pour les soins des cils et des sourcils, » souligne Lori Jacobus, présidente de RevitaLash Cosmetics. « Ce gel pour les yeux, simple et efficace, atténue l?apparence des fines ridules et a pour but d?inspirer la confiance en soi chez chacune de nos clientes. »

Michael Brinkenhoff, M.D., fondateur et PDG de RevitaLash Cosmetics, fait remarquer : « Le gel hydratant et l?apprêt pour les yeux AquaBlur est muni des éléments nécessaires pour combattre les radicaux libres ainsi que de puissants extraits botaniques conçus afin de bien hydrater la peau, ce qui aide à rehausser une apparence jeune et radieuse. »

Cette formule légère et apaisante traite les premiers signes du vieillissement grâce à trois ingrédients-clés --l?acide hyaluronique, championne de l?hydratation et humectant naturel qui offre des propriétés repulpantes, le kombucha (thé noir fermenté) qui aide à lisser et à rafraîchir la peau tout en réparant les dommages causés par les stresseurs environnementaux, et le varech qui aide à calmer et à adoucir la peau.

Le gel hydratant et l?apprêt pour les yeux AquaBlur ne contient aucun parabène ni phthalate, n?est pas testé sur les animaux et ne contient pas non plus d?huile, ce qui veut dire qu?il peut être utilisé en toute sécurité avec les extensions de cils. Il atténue et adoucit les imperfections de la peau, créant ainsi une base idéale pour l?application du maquillage.

Disponible à l?échelle internationale en mars 2019, ce produit se vend au prix de 65 $ US, dans certains salons de beauté et spas, ainsi que sur le site revitalash.com.

À propos de RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics est un chef de file mondial dans le domaine des produits avancés pour l?embellissement des cils, des sourcils et des cheveux. Établie en 2006, la collection inclut le conditionneur avancé pour cils RevitaLash® et le conditionneur avancé pour sourcils RevitaBrow®, et est disponible dans les bureaux de médecins, les spas, les salons de beauté et les détaillants spécialisés dans 64 pays. Un supporteur d?initiatives sans but lucratif pour le cancer du sein, RevitaLash Cosmetics verse une portion de ses recettes pour des initiatives de recherche et d?éducation, afin de redonner à la communauté contre le cancer du sein à l?année longue, non pas seulement en octobre. Pour plus d?information, visitez le site www.revitalash.com . [RevitaLash Advanced n?est pas disponible en Californie]

