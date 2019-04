Nexcelom Bioscience lance le Cellacatm MX lors de l'AACR





ATLANTA, 1er avril 2019 /PRNewswire/ -- Nexcelom Bioscience, un grand fournisseur de produits de comptage et de caractérisation cellulaire pour le secteur des sciences de la vie, a annoncé le lancement du révolutionnaire compteur de cellules automatisé à haut rendement et à haute vitesse ? Cellacatm MX.

Le Cellacatm MX fait appel à la technologie innovante d'analyse cellulaire de Nexcelom pour des mesures précises de la concentration, de la viabilité et de la morphologie des échantillons cellulaires. Caractéristiques du Cellacatm MX :

Cytométrie d'image sur fond clair et fluorimétrique

Analyse de la viabilité cellulaire à l'aide de colorants au bleu de trypan OU de marqueurs fluorescents

24 échantillons numérisés et traités en seulement 48 secondes

Seul un échantillon cellulaire de 25 µL est nécessaire

4 sources de lumière d'excitation avec 5 longueurs d'onde d'émission pour la détection

Format de plaque SBS

Prêt pour l'automatisation en vue d'une intégration robotique

Selon le directeur des technologies de Nexcelom, le Dr Jean Qiu, la société s'attache à permettre un comptage cellulaire très précis à des vitesses élevées afin de contribuer à accélérer d'autres progrès technologiques. L'une de ces applications est par exemple le séquençage ARN unicellulaire pour comparer les transcriptomes de cellules uniques en vue d'établir les mécanismes des maladies. Un facteur critique pour des données de haute qualité sur les cellules uniques est la qualité des cellules et le nombre de cellules par expérience. Il est important non seulement de connaître le nombre et la santé des cellules, mais également le type de cellule particulier dans une population hétérogène. Un autre domaine qui bénéficiera largement est celui de la thérapie cellulaire.

L'analyse rapide du nombre et de la viabilité des cellules à l'aide d'un tout petit échantillon rend le Cellacatm MX adéquat pour une analyse de transcriptomes unicellulaires à base de gouttelette utilisée pour analyser des échantillons primaires à partir de modèles humains et animaux.

Pour le Dr Kristie Barth, immunologue chez Evelo Biosciences : « Le Cellacatm MX a sensiblement réduit le temps de traitement des échantillons pour nos préparations ex vivo. Ce qui nécessitait auparavant 5 personnes et 7 heures ne nécessite plus aujourd'hui que 3 personnes et 4 heures pour traiter les échantillons, compter les cellules et les mettre en plaque pour des tests en aval. Non seulement le Cellacatm MX nous a fait gagner du temps et a accru notre efficacité, mais il a également renforcé la qualité de nos échantillons. Les cellules ne restent plus sur de la glace en attendant d'être comptées, ce qui rend plus précises les données pour nos applications protéomiques, génomiques et de cytométrie en flux. »

À propos de Nexcelom : avec son siège à Lawrence (Massachussetts), Nexcelom Bioscience LLC fabrique des produits innovants de cytométrie d'image Cellometer®, Cellacatm MX et Celigo® pour l'analyse cellulaire. Les solutions Nexcelom automatisent les procédures excessivement longues, ce qui permet aux scientifiques de passer moins de temps sur les processus et plus de temps sur les résultats de la recherche. Contactez Nexcelom Bioscience au +1 978-327-5340 ou rendez-vous sur www.nexcelom.com

Contact : Dr Kapil Kumar, (978) 483-8191, kkumar@nexcelom.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/843776/Nexcelom_Cellaca_MX.jpg

